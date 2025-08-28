«Βουνά» από φανουρόπιτες στις εκκλησίες - Viral το βίντεο από το Κιλκίς

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από το Κιλκίς που δείχνει το προαύλιο εκκλησίας να είναι γεμάτο με φανουρόπιτες στις 27 Αυγούστου, ανήμερα δηλαδή της εορτής του Αγίου Φανουρίου.

Η φανουρόπιτα είναι παραδοσιακή γλυκιά νηστίσιμη πίτα και προσφέρεται ανήμερα του Αγίου Φανουρίου, οπότε και η πίτα δίνεται στους πιστούς σαν ευλογία. Δεν περιέχει βούτυρο και οι πιστοί ζητούν με την προσφορά της πίτας τη «φανέρωση» αντικειμένων. Η πίτα σύμφωνα με την παράδοση είναι για τη συγχώρεση της μητέρας του Αγίου, που ήταν μια αμαρτωλή γυναίκα πολύ σκληρή με τους φτωχούς.

Τα υλικά πρέπει κατά την παράδοση να είναι μονός αριθμός, κατά περιοχή εφτά ή εννιά, αριθμοί που συμβολίζουν τα μυστήρια της ορθόδοξης εκκλησίας και τα τάγματα των αγγέλων. Πρέπει να είναι όλα νηστίσιμα, γι' αυτό και περιέχει ελαιόλαδο ή σπορέλαιο. Τα βασικά συνηθέστερα υλικά είναι αλεύρι, ελαιόλαδο ή σπορέλαιο, ζάχαρη, χυμός πορτοκάλι, μπέικιν πάουντερ, καρύδια, σταφίδες. Άλλα υλικά μπορεί να περιλαμβάνουν κανέλα, γαρίφαλο, μαγειρική σόδα και νερό.

Η ακριβής προέλευση του εθίμου δεν είναι γνωστή, αλλά η πίτα εμπλουτίστηκε με στοιχεία ελληνικής λαογραφίας. Κατά το ψήσιμο, ανάβεται κερί και θυμίαμα. Η φανουρόπιτα παρασκευάζεται και διαβάζεται ανήμερα του Αγίου Φανουρίου αλλά και κάθε εβδομάδα του έτους. Ο κάθε ιερός ναός ορίζει μία συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της εβδομάδας για το διάβασμα της πίτας στον Άγιο Φανούριο.

Η ευχή που διαβάζουμε όταν φτιάχνουμε τη φανουρόπιτα είναι η εξής:

«Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Ουράνιος Άρτος, ο της βρώσεως της μενούσης εις τον αιώνα πλουσιοπάροχος χορηγός, ο δοτήρ των αγαθών, ο δέ Ηλιού τροφήν αγεώργητον πηγάσας, η ελπίς των απηλπισμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων και σωτηρία των ψυχών ημών. Ευλόγησον τα δώρα ταύτα και τους ταύτα σοι προσκομίσαντας, εις δόξαν σήν και τιμήν του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου.



Παράσχου δέ, αγαθέ, τοις ευπρεπίσασι τους πλακούντας τούτους, πάντα τά εγκόσμια καί υπερκόσμια αγαθά σου. Εύφρανον αυτούς εν χαρά μετά του προσώπου σου, δείξον αυτοίς οδούς προς σωτηρίαν. Τα αιτήματα τών καρδιών αυτών καί πάσαν τήν βουλήν αυτών ταχέως πλήρωσον, οδηγών αυτούς προς εργασίαν τών εντολών σου, ίνα διά παντός εν ευφροσύνη καί αγαλλιάσει υμνώσι καί δοξάσωσι το πάντιμον καί μεγαλοπρεπές όνομά σου, πρεσβείαις της υπερευλογημένης Θεοτόκου, του αγίου ένδοξου νεομάρτυρος Φανουρίου, του Θαυματουργού, καί πάντων σου τών αγίων. Αμήν».