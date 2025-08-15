Τα «Φιδάκια της Παναγίας» και φέτος στην Κεφαλονιά - Το θαύμα που συμβαίνει κάθε Δεκαπενταύγουστο

Ένα μοναδικό πνευματικό και θρησκευτικό γεγονός συμβαίνει κάθε χρόνο στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς, την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου.

Πρόκειται για τα «Φιδάκια της Παναγίας», τα οποία εμφανίζονται κάθε χρόνο, παραμονές της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Από πολλούς το φαινόμενο χαρακτηρίζεται ως θαύμα.

Την ίδια περίοδο, στην Κεφαλονιά πραγματοποιείται η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας, μία από τις πιο συγκινητικές εκδηλώσεις της ορθόδοξης πίστης στο νησί, όπως αναφέρει και ο δήμαρχος Ληξουρίου, Γιώργος Κατσίβελης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ένα θαύμα που χάνεται στους αιώνες

Οι διηγήσεις για τα «Φιδάκια της Παναγίας» χάνονται στο χρόνο.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παλαιότερων, το θαύμα ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, στο χωριό Μαρκόπουλο. Ένα δέντρο τυλιγμένο στις φλόγες έκανε τους κατοίκους να πιστέψουν ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στο δάσος. Όταν έφτασαν στο σημείο, αντίκρισαν κάτι απίστευτο. Το δέντρο είχε καεί μέχρι τη ρίζα, αλλά επάνω του στεκόταν η εικόνα της Παναγίας ανέπαφη.

Οι κάτοικοι θεώρησαν πως ήταν σημάδι και αποφάσισαν να χτίσουν εκκλησία στο σημείο, τοποθετώντας εκεί την εικόνα. Αργότερα ανεγέρθηκε και γυναικεία Μονή, της οποίας οι μοναχές φρόντιζαν την ιερή εικόνα.

Μια μέρα, όταν πειρατικά πλοία πλησίαζαν για να λεηλατήσουν το μοναστήρι, οι μοναχές προσευχήθηκαν στην Παναγία για προστασία. Τότε συνέβη το εξής θαυμαστό γεγονός: το μοναστήρι περικυκλώθηκε από φίδια, τα οποία έτρεψαν τους πειρατές σε φυγή. Έκτοτε, τα φιδάκια εμφανίζονται κάθε χρόνο, ακόμη και μέσα στην εκκλησία -στις εικόνες, τα καντήλια ή τα στασίδια- και αποχωρούν στις 15 Αυγούστου.

Όταν κάποια χρονιά δεν παρουσιαστούν, θεωρείται κακός οιωνός για το νησί, όπως συνέβη το 1940 και το 1953, χρονιές που η Κεφαλονιά δοκιμάστηκε από ισχυρούς σεισμούς.

Τα φιδάκια αυτά, που κανείς ειδικός δεν έχει καταφέρει να κατατάξει σε γνωστό είδος, είναι λεπτά, γκρίζα, μήκους έως ενός μέτρου, με βελούδινο δέρμα και μικρό σταυρό χαραγμένο στο κεφάλι και την άκρη της γλώσσας.

Θεωρούνται ακίνδυνα και θαυματουργά, γεγονός που επιτρέπει στους πιστούς να τα αγγίζουν χωρίς φόβο. Μαζί με την εορτή του Δεκαπενταύγουστου, αποτελούν έναν από τους βασικότερους λόγους που πλήθος επισκεπτών επιλέγουν το νησί αυτή την περίοδο.