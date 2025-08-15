Θρύλοι και μύθοι γύρω από την Κοίμηση της Θεοτόκου

Η Κοίμηση της Θεοτόκου, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου, είναι μια από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθοδοξίας και είναι γνωστή ως το «Πάσχα του καλοκαιριού».

Τον Δεκαπενταύγουστο, οι Χριστιανοί τιμούν το τέλος της επίγειας ζωής της Παναγίας και την ανύψωσή της στον ουρανό. Εκτός από το βαθύ θρησκευτικό της νόημα, η ημέρα συνοδεύεται από λαϊκούς θρύλους, παραδόσεις και μύθους που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά και ενισχύουν τον μυσταγωγικό της χαρακτήρα.

Ο αποχαιρετισμός πριν την Κοίμηση

Ένας από τους πιο γνωστούς θρύλους αναφέρει ότι τρεις ημέρες πριν την Κοίμηση, η Παναγία ειδοποιήθηκε από Αρχάγγελο Γαβριήλ για την επικείμενη μετάστασή της. Η ίδια ετοίμασε το σπίτι της, ευχαρίστησε τον Υιό της και προσευχήθηκε να την περιβάλλουν Άγγελοι. Στη συνέχεια, η Παναγία κάλεσε όλους τους μαθητές του Χριστού για να τους αποχαιρετήσει.

Αφού εκοιμήθη, οι Απόστολοι την ενταφίασαν στον κήπο της Γεθσημανής ενώ τρεις ημέρες μετά την ταφή της το σώμα της είχε αναληφθεί στους ουρανούς. Αυτή η ιστορία συμβολίζει την αγάπη που περιβάλλει την Παναγία ακόμα και μετά το τέλος της ζωής της.

Η «Τίμια Ζώνη»

Κατά την ιερή παράδοση, η Παναγία παρέδωσε την «Αγία Ζώνη» που φορούσε στον Απόστολο Θωμά αμέσως μετά τον θάνατο της και στη συνέχεια της ταφής της. Η Τιμία Ζώνη κατασκευάστηκε σύμφωνα με την παράδοση από την ίδια την Παναγία με τρίχες καμήλας.

Το κειμήλιο φυλάσσεται σήμερα στη Μονή Βατοπεδίου, στο Άγιο Όρος, εντός ασημένιας (μεταγενέστερης) θήκης, αποτελούμενη από τρία τεμάχια. Πρόκειται για ένα πανίερο προσκύνημα, εκ του γεγονότος ότι αποτελεί το μοναδικό προσωπικό αντικείμενο της Παναγίας που έχει διασωθεί. Θεωρείται θαυματουργή, ιδιαίτερα για γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή εγκυμοσύνης αλλά και για καρκινοπαθείς.

Η καθιέρωση του εορτασμού της Αγίας Ζώνης στις 31 Αυγούστου οφείλεται στον Αυτοκράτορα Μανουήλ Α' τον Κομνηνό.

Τα ευλογημένα λουλούδια

Στη συνέχεια της ταφής της, οι Απόστολοι άνοιξαν τον τάφο της Παναγίας και στη θέση του σώματός της υπήρχαν μόνο άνθη με «ουράνιο» άρωμα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι πιστοί τοποθετούν λουλούδια ή βασιλικό δίπλα στην εικόνα της Παναγίας εκείνες τις μέρες.

Εθίστε δε, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας τα λουλούδια που ανθίζουν γύρω από τις εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγία την ημέρα της γιορτής της να θεωρούνται ευλογημένα και να φέρνουν υγεία και προστασία. Οι πιστοί τα μαζεύουν και τα φυλάσσουν στα σπίτια τους ή τα χρησιμοποιούν σε διάφορες θεραπευτικές πρακτικές, συνεχίζοντας έτσι μια παλιά λαϊκή παράδοση.

Τα «φιδάκια» της Παναγίας

Σύμφωνα με την παράδοση, κάθε χρόνο, τις ημέρες γύρω από τον Δεκαπενταύγουστο, εμφανίζονται μικρά φίδια με σταυρό στο κεφάλι στην περιοχή του χωριού Μαρκόπουλο.

Αυτά τα φιδάκια θεωρούνται θαυματουργά και η εμφάνισή τους θεωρείται σημάδι ευλογίας, ενώ η παράδοση λέει ότι είναι ακίνδυνα και προσφέρουν προστασία στους πιστούς.

Αυτοί οι μύθοι γύρω από την Κοίμηση της Θεοτόκου αποδεικνύουν τη βαθιά πίστη και την αγάπη των ανθρώπων προς τη Μητέρα του Θεού, συνδέοντας το θρησκευτικό στοιχείο με τον καθημερινό κόσμο των πιστών. Η Παναγία ως Μάνα, Προστάτιδα και Μεσίτρια παραμένει παντοτινός πυλώνας της ελπίδας, της αγάπης και της προστασίας για όλους.