Μονή Σινά: Η παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων μετά την καθαίρεση των «στασιαστών»

Μια ημέρα μετά την καθαίρεση των στασιαστών μοναχών που ζήτησαν την παρέμβασή του στα εσωτερικά της Ιεράς Μονής Σινά, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία στηρίζει πλήρως τη Σιναϊτική Αδελφότητα. Παράλληλα, αναγνωρίζει τα δικαιώματα των Πατέρων της Μονής, όπως έχουν κατοχυρωθεί από τους κανονισμούς της.

Επι της ουσίας το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων λέει ότι αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία των μοναχών στη λήψη αποφάσεων στο μοναστήρι και υπενθυμίζει τον ρόλο και την επιρροή των Ιεροσολύμων στη μονή του Σινά.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στη Σιναϊτική Αδελφότητα, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα των Πατέρων της Ιεράς Μονής, όπως αυτά έχουν κατοχυρωθεί από τους θεμελιώδεις κανονισμούς της και διαφυλαχθεί στη μακραίωνη μοναστική της παράδοση.

Η στήριξη αυτή εκφράζεται εντός του πλαισίου της πνευματικής και κανονικής δικαιοδοσίας που ασκεί το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επί της Ιεράς Μονής Σινά.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πατριαρχείο στηρίζει και καλεί την Ελληνική Πολιτεία και όλες τις σχετικώς εμπλεκόμενες πλευρές σε συνεργασία, προκειμένου να διασφαλισθεί η κανονική τάξη και να αποκατασταθούν η ειρήνη και η ενότητα στην Ιερά Μονή.

Πώς ξεκίνησε η παρέμβαση

Η παρέμβαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων προέκυψε μετά από αίτηση μιας ομάδας 11 μοναχών της Μονής Σινά, οι οποίοι είχαν εξεγερθεί εναντίον του Ηγούμενου Δαμιανού, λίγες εβδομάδες μετά την εφετειακή απόφαση του δικαστηρίου της Ισμαηλείας που αμφισβήτησε την ιδιοκτησία και τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα επί του μοναστηριού, κειμηλίων και γαιών από την μοναστική αδελφότητα.

Η καθαίρεση των στασιαστών

Το Σάββατο (30/8) ο Ηγούμενος της Μονής Σινά, Αρχιεπίσκοπος Σιναίου Δαμιανός προχώρησε στην διαγραφή των 11 στασιαστών μοναχών που τον είχαν κηρύξει ως έκπτωτο προχώρησε ο Ηγούμενος της Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά σε μια κίνηση επίδειξης ισχύος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σιναίου Δαμιανός που βρίσκεται και πάλι μέσα στο μοναστήρι τις τελευταίες ημέρες, αφότου ομάδα υποστηρικτών του εκδίωξαν τους «στασιαστές» με θεαματική καταδρομική «εισβολή» σύμφωνα με πληροφορίες προχώρησε στην διαγραφή των 11 μοναχών, προχωρώντας σε όλες τις ενέργειες που του δίνουν οι ιεροί κανόνες, δηλαδή το δίκαιο και το νομικό σύστημα της Εκκλησίας, σε μια προσπάθεια να επιβεβαιώσει την δική του νομιμότητα και να καταδείξει το παράνομο των στασιαστικών κινήσεων των 11 μοναχών.