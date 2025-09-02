Η Αίγυπτος παρεμβαίνει για τη Μονή Σινά: «Ο Αρχιεπίσκοπος δεν είναι σε κίνδυνο»

Στην πολύκροτη υπόθεση της Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά παρεμβαίνει ο πρέσβης της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Ομάρ Αμέρ Γιουσέφ, με άρθρο του στην εφημερίδα «Καθημερινή». Την ίδια ώρα η ελληνική πλευρά προσπαθεί να «μαζέψει τα ασυμάζευτα», καθώς η ανοιχτή αντιπαράθεση των δυο αντιμαχόμενων πλευρών έχει ενοχλήσει την αιγυπτιακή κυβέρνηση που δείχνει -και μέσω του άρθρου του πρέσβη στην Αθήνα- διάθεση να σποκτήσει το πάνω χέρι και από θέση ισχύος να επιβάλλει όσα το Κάιρο θεωρεί ως ενδεδειγμένη λύση για την κόντρα μεταξύ των δυο ομάδων μοναχών.

«Αδιανόητο να αμφισβητηθεί ο ρόλος της Αιγύπτου»

Ο Αιγύπτιος διπλωμάτης με το άρθρο-παρέμβαση στέλνει το μήνυμα ότι το Κάιρο θα παρέμβει καταλυτικά για την διευθέτηση της κόντρας μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών της μοναστικής αδελφότητας στο Σινά. Ο πρέσβης Γιουσέρ, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τόνισε πως είναι «αδιανόητο να αμφισβητηθεί ο ρόλος της Αιγύπτου στην προστασία και διατήρηση» της Μονής. Κεντρικό σημείο του άρθρου του ήταν η απόρριψη των ισχυρισμών ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός βρίσκεται υπό πολιορκία ή σε κίνδυνο.

Αντιθέτως, ο Γιουσέφ επιρρίπτει ευθύνες και στον Ηγούμενο της Μονής τονίζοντας ότι ο Αρχιεπίσκοπος εμπλέκεται σε μια «συνεχιζόμενη σύγκρουση εντός της Μονής», δηλαδή σε μια διαμάχη εξουσίας με τους διαφωνούντες 11 μοναχούς, που η πλευρά του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού έχει κατηγορήσει ως στασιαστές.

Μάλιστα, ο πρέσβης της Αιγύπτου υποστήριξε ότι η αστυνομία της χώρας του επέδειξε «αυτοσυγκράτηση» από σεβασμό στον ιερό χαρακτήρα του μοναστηριού. Παράλληλα,διέψευσε τα περί έλλειψης τροφίμων και φαρμάκων, δηλώνοντας ότι οι αιγυπτιακές αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτρέψουν τον εφοδιασμό της Μονής.

Ουσιαστικά, η κρίση μεταξύ των δύο πλευρών των μοναχών προσφέρει στην Αίγυπτο το πρόσχημα που χρειαζόταν για να επέμβει και να επιβάλει τους δικούς της όρους, μετατρέποντας μια εσωτερική διαμάχη σε ένα γεωπολιτικό παιχνίδι επιρροής, με την Αθήνα να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Ο γ.γ. Θρησκευμάτων στη Μονή Σινά

Την ώρα που η Αίγυπτος δηλώνει «παρών» και εμφανίζεται αποφασισμένη να δράσει καταλυτικά, η ελληνική πλευρά με damage control και την αυτοπρόσωπη παρουσία του γ.γ. Θρησκευμάτων Γιώργου Καλαντζή στο Σινά προσπαθεί να λύσει τον γόρδιο δεσμό της κόντρας μεταξύ Ηγούμενου και «στασιαστών».

Τη Δευτέρα (1/9) ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων και ο Έλληνας πρέσβης στο Κάιρο, Νίκος Παπαγεωργίου,επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Όρος Σινά, όπου είχαν πολύωρες συζητήσεις με την πλευρά του Ηγουμένου, Αρχιεπισκόπου Δαμιανού.

Πλέον είναι ορατό το ενδεχόμενο η ελληνική πλευρά να υποχρεωθεί σε μια κίνηση «θυσίας» του Δαμιανού για να εκτονωθεί η κρίση. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να υπάρξει παραίτηση του Αρχιεπίσκοπου Σινά Δαμιανού από την Ηγουμενία ως κίνηση καταλλαγής προς την ομάδα των 11 στασιαστών.