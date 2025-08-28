Δοκιμάζεται η Μονή Σινά: Τι κρύβεται πίσω από τη σύγκρουση για τον Δαμιανό - Το διπλωματικό θρίλερ

Η Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης στο όρος Σινά, ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά κέντρα της Ορθοδοξίας, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς κρίσης. Η αφορμή δόθηκε όταν έγινε γνωστό ότι ο Αρχιεπίσκοπος Σινά και Φαράν Δαμιανός, λόγω προχωρημένης ηλικίας, πρόκειται να παραιτηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Ο 91χρονος προκαθήμενος, που επί δεκαετίες ηγείται της αδελφότητας, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η διαδοχή θα πρέπει να γίνει με σεβασμό στους ιερούς κανόνες και στην ιστορική παράδοση της Μονής.

Η είδηση, ωστόσο, ότι αναμένονται μοναχοί από διάφορες μονές της Ελλάδος για να ενταχθούν στην αδελφότητα και να διεκδικήσουν ρόλο στη διαδικασία διαδοχής, πυροδότησε εντάσεις. Κάποιοι εκ των μοναχών της Μονής αντέδρασαν έντονα, θεωρώντας την εξέλιξη ως απειλή στην «εσωτερική αυτονομία» του Σινά.

Η αντίδραση και η αντικανονική «σύνοδος»

Η αντίδραση ορισμένων μοναχών υπήρξε σφοδρή. Παραβιάζοντας, όπως επισημαίνουν έγκριτοι κανονολόγοι, τους ιερούς κανόνες, συγκάλεσαν μια άτυπη «σύνοδο» και προχώρησαν στην καθαίρεση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού. Η ενέργεια αυτή, εκτός από αντικανονική, θεωρείται επικίνδυνη για τη συνοχή της αδελφότητας, αλλά και για το μέλλον της ίδιας της Μονής.

Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε τεράστια ανησυχία, καθώς η Μονή Σινά δεν είναι απλώς ένα μοναστικό κέντρο. Είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και κομβικό σημείο για τη διατήρηση της Ορθόδοξης παρουσίας στην Αίγυπτο.

Το κρίσιμο ζήτημα του αιγυπτιακού διαβατηρίου

Ένα από τα πλέον καθοριστικά στοιχεία στην κρίση αφορά το νομικό καθεστώς της Μονής και τα περιουσιακά της στοιχεία. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είναι ο μοναδικός που διαθέτει αιγυπτιακό διαβατήριο και ως εκ τούτου ο μόνος που μπορεί να διαχειρίζεται επισήμως τα περιουσιακά ζητήματα της Μονής. Το γεγονός αυτό καθιστά πρακτικά αδύνατη οποιαδήποτε απόπειρα αντικατάστασής του χωρίς τη συναίνεσή του.

Ενδεικτικό είναι ότι, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Δαμιανού, κ. Χρήστο Κομπιλίρη, πολλοί μοναχοί, ακόμη και κάποιοι από τους «στασιαστές», βρίσκονται στην Αίγυπτο με τουριστική βίζα, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά νομικά και διοικητικά κενά. «Τη μόνη νόμιμη υπόσταση αυτή τη στιγμή την έχει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός», τόνισε ο νομικός εκπρόσωπος.

Η διεθνής διάσταση και οι φόβοι για παρεμβάσεις

Η κρίση στη Μονή Σινά δεν μπορεί να ιδωθεί αποκομμένα από τα γεωπολιτικά συμφραζόμενα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του flash.gr, στο παρασκήνιο κινούνται και ρωσικά συμφέροντα, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ακόμα πιο σύνθετη. Η παρουσία της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή και το ενδιαφέρον της για θρησκευτικά κέντρα της Ορθοδοξίας αποτελούν μια ακόμη πτυχή που ανησυχεί τις διπλωματικές αρχές.

Η Αίγυπτος, από την πλευρά της, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η Μονή Σινά βρίσκεται στο έδαφός της και η ομαλή λειτουργία της έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Η «κραυγή αγωνίας» του Δαμιανού

Μέσα σε αυτή τη θύελλα, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός εξέπεμψε μια δραματική έκκληση, δηλώνοντας ότι κινδυνεύει η ζωή του, ενώ εικόνες θλίψης μέσα στη Μονή μαρτυρούν το κλίμα αγωνίας. Ο ίδιος υπογράμμισε πως η διαδοχή θα πρέπει να γίνει με τρόπο κανονικό και ειρηνικό, διαφορετικά τίθεται σε κίνδυνο όχι μόνο η δική του παρουσία, αλλά και η πνευματική αποστολή της Μονής.

Υπό πολιορκία ξανά το Σινά

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μονή Σινά βρίσκεται σε κρίση. Όμως αυτή τη φορά, όπως σημειώνουν παρατηρητές, η κατάσταση είναι πιο επικίνδυνη από ποτέ. Το θρησκευτικό ζήτημα εμπλέκεται με νομικά, διπλωματικά και γεωπολιτικά δεδομένα, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα.

Η Αίγυπτος, οι ορθόδοξες εκκλησίες και η διεθνής κοινότητα καλούνται να βρουν λύση πριν η κρίση λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Γιατί η Μονή Σινά δεν είναι μόνο ένα μοναστήρι: είναι ζωντανό κομμάτι της παγκόσμιας πνευματικής κληρονομιάς.