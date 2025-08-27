Υπό πολιορκία ξανά η Μονή Σινά: Τι απαντούν οι μοναχοί που θέλουν να «ρίξουν» τον ηγούμενο Δαμιανό

Νέο κύμα έντασης βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (27/8) στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, με τους μοναχούς που εκδιώχθηκαν από τον ηγούμενο Δαμιανό να βρίσκονται έξω από την πύλη και να επιχειρούν να μπουν ξανά μέσα στο μοναστήρι.

Μάλιστα, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός έχει απευθύνει έκκληση προς τις αιγυπτιακές αρχές να αναλάβουν δράση για την απομάκρυνσή τους, καταγγέλλοντας απειλές κατά της ζωής του αλλά και κινήσεις για δικαστικές ενέργειες εις βάρος του.

Σύμφωνα με συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου, εκείνος παραμένει εντός της Μονής, ενώ οι «στασιαστές» καλούν συνεχώς οπαδούς και επιχειρούν με φωνές και πιέσεις να μπουν ξανά στο μοναστήρι. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η αιγυπτιακή αστυνομία, παρότι έχει παρουσία κοντά στον χώρο, μέχρι στιγμής δεν έχει παρέμβει για να τους απομακρύνει.

Το χρονικό της έντασης

Αξίζει να σημειωθεί πως η ένταση στη Μονή Σινά ξεκίνησε από το απόγευμα της Τρίτης όταν, όπως αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, βρέθηκε αντιμέτωπος με ομάδα μοναχών που τις τελευταίες εβδομάδες είχαν κινηθεί εναντίον του, ζητώντας την παύση του από τη θέση του ηγουμένου.

Οι «πραξικοπηματίες» είχαν προγραμματίσει συνέλευση για αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας της Μονής, χωρίς τη συμμετοχή του, κάτι που αντίκειται στους ισχύοντες κανόνες.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον αρχιεπίσκοπο, οι μοναχοί προχώρησαν σε επίθεση και προπηλακισμούς εναντίον του. «Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν… Οι υπόλοιποι μοναχοί υπερασπίστηκαν τη Μονή και απώθησαν τους παρανόμους εκτός των τειχών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως, οι 11 μοναχοί που στράφηκαν εναντίον του εκδιώχθηκαν, οι πύλες της Μονής έκλεισαν και συγκλήθηκε γενική συνέλευση μόνο με τους μοναχούς που παρέμειναν σε κοινωνία με τον αρχιεπίσκοπο.

Ωστόσο, τα μεσάνυχτα σημειώθηκε νέα αναταραχή, όταν οι εκδιωχθέντες μοναχοί προσπάθησαν να επιστρέψουν στη Μονή, αρνούμενοι να αποδεχθούν τις αποφάσεις. Παρά την παρουσία της αιγυπτιακής Αστυνομίας, δεν υπήρξε άμεση παρέμβαση, με αποτέλεσμα η «πολιορκία» να παραταθεί.

Σε ανακοίνωσή της, η Μονή εξέφρασε ευγνωμοσύνη στην Αγία Αικατερίνη «που διαφυλάσσει τη Μονή από τις πανουργίες του διαβόλου», ζητώντας παράλληλα «ταπεινή συγγνώμη» από το πλήρωμα της Εκκλησίας για τον σκανδαλισμό που προκάλεσαν «οι μικρότητες και οι φιλοδοξίες κάποιων».

Οι 11 μοναχοί βρίσκονται πλέον εκτός Σινά, έχοντας τεθεί σε ακοινωνησία από τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, με την ιδιότητά του ως Αρχιεπισκόπου Σινά, απόφαση που δεν μπορούσαν να αμφισβητήσουν.

Δύο εβδομάδες πριν οι «στασιαστές» είχαν συνάντηση με τον πατριάρχη Ιεροσολύμων

Την ίδια ώρα, το πρόβλημα στη Μονή Σινά γίνεται πιο σύνθετο από τη στιγμή που το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δεν έχει πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ του Αρχιεπίσκοπου Σινά και ηγουμένου της μονής Σινά, Δαμιανού. Μάλιστα, το πατριαρχείο φαίνεται πως προσπαθεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις, με χαρακτηριστικό να είναι το γεγονός πως πριν δύο εβδομάδες είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση του πατριάρχη Θεοφίλου με τους, «πραξικοπηματίες» σήμερα, Σιναΐτες μοναχούς.

UPDATE FOLLOWING THE MEETING OF THE COMMITTEE MEMBERS WITH THE ARCHBISHOP OF SINAI#jerusalempatriarchatehttps://t.co/nZ48hokbJC pic.twitter.com/j7pJ7rCsRc — Jerusalem Patriarchate (@JPatriarchate) August 12, 2025

Στην εν λόγω συνάντηση, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε στη συνέχεια, υπογραμμιζόταν «η ευγνωμοσύνη της Μονής για το πατρικό και πνευματικό ενδιαφέρον του Πατριάρχη Θεοφίλου», ενώ αναφερόταν η ανάγκη για τη συνεργασία με την Αιγυπτιακή και την Ελληνική Πολιτεία για την προστασία και το συμφέρον της Ιεράς Μονής.

Σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες, η Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά (που αποτελεί την έδρα της Αρχιεπισκοπής Σινά) είναι από τα αρχαιότερα μοναστήρια του Χριστιανισμού. Από τον 6ο αιώνα έχει λάβει προνόμια αυτονομίας από τον Ιουστινιανό και αργότερα από Οικουμενικούς Πατριάρχες. Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά εκλέγεται από τους μοναχούς της Μονής, χειροτονείται όμως επίσκοπος από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Έτσι, το Σινά έχει αυτοδιοίκηση αλλά όχι πλήρη ανεξαρτησία

Για «μπράβους» κάνουν λόγο οι «στασιαστές» μοναχοί

Από την πλευρά τους, οι μοναχοί, που χαρακτηρίζονται ως «πραξικοπηματίες» από τον Δαμιανό, παρουσιάζουν μία διαφορετική εκδοχή στα όσα έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα orthodoxia.info, οι μοναχοί ανήρτησαν κείμενο στο οποίο δίνουν τη δική τους εκδοχή αλλά και ένα βίντεο από τα χθεσινοβραδινά γεγονότα.

Σύμφωνα με την αφήγηση των μοναχών «εμφανίστηκε εντελώς ξαφνικά στη Μονή Σινά μετά από πολύ καιρό ο παυθείς Αρχιεπίσκοπος πρώην Σιναίου Δαμιανός μαζί με καμμιά δεκαριά μπράβους και μπήκαν στο Μοναστήρι».

Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως οι «μπράβοι με οδηγό τον π. Ακάκιο, ο οποίος τους οδηγούσε από κελλί σε κελλί, διά της βίας έβγαλαν έναν έναν τους πατέρες έξω από τα κελλιά τους».

Κατά την ίδια αφήγηση «Σε όσα κελλιά δεν άνοιγαν οι πατέρες, οι καταληψίες έσπασαν την πόρτα και τους έβγαλαν διά της βίας έξω».

Το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα τραβήχτηκε σύμφωνα με τους ίδιους από κάποιον μοναχό «έξω από το κελλί του π. Αλεξίου, ο οποίος αντιστάθηκε όσο μπορούσε, αλλά δεν τα κατάφερε».

«Δεν προπηλακίσαμε τον δεσπότη»

Οι μοναχοί που αυτή τη στιγμή βρίσκονται έξω από τα τείχη του μοναστηριού αναζητώντας τρόπους για να επανέλθουν, υποστηρίζουν πως δεν προπηλάκισαν ποτέ τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, λέγοντας μάλιστα πως δεν πρόλαβαν να τον δουν.

«Αυτά που αναφέρει ο δεσπότης στην χθεσινοβραδινή επιστολή του περί προπηλακισμών του από τους πατέρες είναι τεράστια ψεύδη, γιατί οι πατέρες ούτε καν τον είδαν. Εκείνος είχε καθίσει στο γραφείο του και παρακολουθούσε το δράμα» γράφουν χαρακτηριστικά.

Οι «πραξικοπηματίες» κατά τον Ηγούμενο θεωρούν «καταληψίες» τον Αρχιεπίσκοπο και την ομάδα του και όπως υποστηρίζουν έχουν στο πλευρό τους τις αιγυπτιακές αρχές αφού όπως χαρακτηριστικά γράφουν «Όλα αυτά συνέβησαν παρόλο που η Αστυνομία με την Ασφάλεια του αιγυπτιακού κράτους ήρθαν έξω από το μοναστήρι και ζητούσαν επίμονα να τους ανοίξουν οι καταληψίες».

Οι ίδιοι αναφέρουν πως είναι δώδεκα.