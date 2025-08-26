Μονή Σινά: Ο Ηγούμενος πέταξε έξω από το μοναστήρι τους «πραξικοπηματίες»

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ με τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά με τον Αρχιεπίσκοπος Σιναίου Δαμιανό να διώχνει από το μοναστήρι την ομάδα των μοναχών που τον είχαν αμφισβητήσει μέσω πραξικοπήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωσε που εξέδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός περιγράφοντας τα γεγονότα, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας όταν ο ίδιος επισκέφθηκε το μοναστήρι «με σκοπό την καταλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών».

Κατά τον Αρχιεπίσκοπο, οι μοναχοί που είχαν προγραμματίσει συνέλευση με σκοπό την τροποποίηση του λανονισμού λειτουργίας της Μονής, «μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει κι κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή».

Σύμφωνα πάντα με την περιγραφή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, που δημοσιεύει η ιστοσελίδα orthodoxia.info, «οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία τον Αρχιεπίσκοπο και την Μονή και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής».

Μετα την έξοδο των πραξικοπηματιών από το Μοναστήρι ο Δαμιανός προκάλεσε νέα Γενική Συνέλευση κατά την εξελέγησαν νέος Δικαίος, Σκευοφύλακας και Οικονόμος.

Οι υπόγειες διεργασίες σε Αθήνα και Κάιρο

Μπορεί η υπόθεση της Μονής του Σινά να μην βρίσκεται πλέον ψηλά στην επικαιρότητα, ωστόσο σε διπλωματικό επίπεδο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας η ελληνική πλευρά προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και έδαφος στην δικαστική διαμάχη. Το τετελεσμένο της απόφασης του εφετείου της Ισμαηλία που αμφισβήτησε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της μοναστικής αδελφότητας τόσο επί του φρουριακού μοναστηριού, όσο και επί των πολύτιμων κειμηλίων δοκιμάζει σοβαρά το επίπεδο της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Αιγύπτου.

Η κυβέρνηση της Αιγύπτου τηρεί μια διακριτική στάση -αν και βολεύεται από την απόφαση του δικαστηρίου- ωστόσο έχει παράσχει διαβεβαιώσεις προς την ελληνική πλευρά ότι θα δρομολογήσει ρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν το μοναστήρι.

Η «σφήνα» των Ιεροσολύμων

Ενώ η υπόθεση της μονής ήταν στα χέρια των διπλωματών σε Ελλάδα και Αίγυπτο μια κίνηση σε εκκλησιαστικό επίπεδο προκάλεσε συναγερμό εξαιτίας των περίπλοκων γεωπολιτικών προεκτάσεων.

Στις αρχές του Αυγούστου ομάδα μοναχών επιχείρησαν να υπονομεύσουν τις διπλωματικές κινήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου. Με μια «πραξικοπηματική» κίνηση κήρυξε έκπτωτο τον ηγούμενο Δαμιανό. Αυτή η ομάδα μοναχών ζήτησε την παρέμβαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, εκμεταλλευόμενη ένα «παραθυράκι» στο νομικό καθεστώς που διέπει τη Μονή Σινά.

Πράγματι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων που πάντα ήθελε να θέσει υπό την εποπτεία του τη Μονή Σινά άδραξε την ευκαιρία. Ωστόσο, η παρέμβαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα προκάλεσε ενόχληση στην Αθήνα, αλλά και στο Κάιρο.

Η Αίγυπτος σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να δει το μοναστήρι του Σινά να βρίσκεται υπό τον πνευματικό έλεγχο του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων και η παρέμβαση του Πατριάρχη Θεόφιλου στα εσωτερικά της Μονής του Σινά ενδεχομένως να «φρενάρει» την Αίγυπτο από τις διαπραγματεύσεις για το νομικό καθεστώς της μονής της Αγίας Αικατερίνης.