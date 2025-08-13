«Εμφύλιος» στη Μονή Σινά - Η παρέμβαση των Ιεροσολύμων και ο προβληματισμός σε Αθήνα και Κάιρο

Με μπλεγμένο κουβάρι μοιάζει η υπόθεση της Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά. Η τακτική που ακολουθεί μερίδα των μοναχών στη διαμάχη με τον γηραιό ηγούμενο Δαμιανό προκαλεί εύλογη ανησυχία για την πορεία της κρίσιμης νομοθετικής συμφωνίας Ελλάδας και Αιγύπτου.

Από τον Ιούνιο Αθήνα και Κάιρο βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή προκειμένου να επιτευχθεί μια βιώσιμη συμφωνία, που θα κατοχυρώσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των γαιών του μοναστηριού και των ιερών θησαυρών που βρίσκονται στο κτιριακό συγκρότημα.

Πριν από λίγες ημέρες ομάδα μοναχών -ωστόσο- υπονόμευσαν τις διπλωματικές κινήσεις Ελλάδας και Αιγύπτου και σε μια «πραξικοπηματική» κίνηση κήρυξε έκπτωτο τον ηγούμενο Δαμιανό. Αυτή η ομάδα μοναχών ζήτησε την παρέμβαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, εκμεταλλευόμενη ένα «παραθυράκι» στο νομικό καθεστώς που διέπει τη Μονή Σινά.

Η «σφήνα» των Ιεροσολύμων και τη ενόχληση της Αιγύπτου

Πράγματι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων που πάντα ήθελε να θέσει υπό την εποπτεία του τη Μονή Σινά άδραξε την ευκαιρία. Ωστόσο, η παρέμβαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα προκάλεσε ενόχληση στην Αθήνα, αλλά και στο Κάιρο.

Η Αίγυπτος σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να δει το μοναστήρι του Σινά να βρίσκεται υπό τον πνευματικό έλεγχο του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων και η παρέμβαση του Πατριάρχη Θεόφιλου στα εσωτερικά της Μονής του Σινά ενδεχομένως να «φρενάρει» την Αίγυπτο από τις διαπραγματεύσεις για το νομικό καθεστώς της μονής της Αγίας Αικατερίνης.

Το κλίμα σε Ελλάδα και Αίγυπτο δεν είναι θετικό και η παρέμβαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων προκάλεσε δυσφορία.

Συνεχίζεται ο εμφύλιος των μοναχών

Την ίδια στιγμή ο ηγούμενος Δαμιανός συνεχίζει να βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με την μερίδα των μοναχών που τον χαρακτήρισαν ως «έκπτωτο». Ο ηγούμενος της Μονής Σινά γνωστοποίησε στους «στασιαστές μοναχούς» ποινές της ακοινωνησίας και σε όσους είναι κληρικοί επιπροσθέτως και την ποινή της αργίας. Τους κάλεσε, δε, να μετανοήσουν και να ζητήσουν συγγνώμη.