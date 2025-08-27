Ηρεμία μετά την «πολιορκία» στη Μονή Σινά - Απομακρύνθηκαν οι «στασιαστές» μοναχοί

Καταιγιστικές ήταν οι εξελίξεις χθες Τρίτη (26/8) στη Μονή Σινά, η οποία, όπως ανακοινώθηκε επίσημα, «επανήλθε στη νομιμότητα και την κανονικότητα», έπειτα από μεγάλη ένταση που υπήρξε, η οποία διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η ένταση κορυφώθηκε με την άφιξη του Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με ομάδα μοναχών που τις τελευταίες εβδομάδες είχαν κινηθεί εναντίον του, ζητώντας την παύση του από τη θέση του ηγουμένου. Οι «πραξικοπηματίες» είχαν προγραμματίσει συνέλευση για αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας της Μονής, χωρίς τη συμμετοχή του, κάτι που αντίκειται στους ισχύοντες κανόνες.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον αρχιεπίσκοπο, οι μοναχοί προχώρησαν σε επίθεση και προπηλακισμούς εναντίον του. «Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν… Οι υπόλοιποι μοναχοί υπερασπίστηκαν τη Μονή και απώθησαν τους παρανόμους εκτός των τειχών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως, οι 11 μοναχοί που στράφηκαν εναντίον του εκδιώχθηκαν, οι πύλες της Μονής έκλεισαν και συγκλήθηκε γενική συνέλευση μόνο με τους μοναχούς που παρέμειναν σε κοινωνία με τον αρχιεπίσκοπο. Εκεί εξελέγη νέα Σύναξη, με τον ιερομόναχο Πορφύριο Καναβάκη (δικαίο), τον ιερομόναχο Ακάκιο Σπανό (σκευοφύλακα) και τον μοναχό Εφραίμ Προβατά (οικονόμο).

Νυχτερινή «πολιορκία» με την ανοχή της αιγυπτιακής αστυνομίας

Ωστόσο, τα μεσάνυχτα σημειώθηκε νέα αναταραχή, όταν οι εκδιωχθέντες μοναχοί προσπάθησαν να επιστρέψουν στη Μονή, αρνούμενοι να αποδεχθούν τις αποφάσεις. Παρά την παρουσία της αιγυπτιακής Αστυνομίας, δεν υπήρξε άμεση παρέμβαση, με αποτέλεσμα η «πολιορκία» να παραταθεί.

Σε ανακοίνωσή της, η Μονή εξέφρασε ευγνωμοσύνη στην Αγία Αικατερίνη «που διαφυλάσσει τη Μονή από τις πανουργίες του διαβόλου», ζητώντας παράλληλα «ταπεινή συγγνώμη» από το πλήρωμα της Εκκλησίας για τον σκανδαλισμό που προκάλεσαν «οι μικρότητες και οι φιλοδοξίες κάποιων».

Οι 11 μοναχοί βρίσκονται πλέον εκτός Σινά, έχοντας τεθεί σε ακοινωνησία από τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, με την ιδιότητά του ως Αρχιεπισκόπου Σινά, απόφαση που δεν μπορούσαν να αμφισβητήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά ήταν πλήρως ενήμερη για τις εξελίξεις και παρακολουθεί στενά την υπόθεση, ενώ εκτιμάται ότι η νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ευκολότερη συνεννόηση με τις αιγυπτιακές αρχές για το καθεστώς της ιστορικής Μονής.