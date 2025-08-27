Μονή Σινά: Το τηλεφώνημα του ΥΠΕΞ στον Δαμιανό και το «ευχαριστώ» στους υποστηρικτές

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό είχαν στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις που προέκυψαν αργά το βράδυ της Τρίτης (26/8).

Ο Αρχιεπίσκοπος Σιναίου Δαμιανός μετά την επιχείρηση ανακατάληψης της ιστορικής Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά από ομάδα υποστηρικτών του, δήλωσε ότι επικοινώνησε μαζί του η Ελληνική Κυβέρνηση, την οποία ενημέρωσε για τις εξελίξεις, και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς αυτή αλλά και των χιλιάδων Ελλήνων και πιστών απ’ όλο τον κόσμο που συμπαρίστανται στην Ιερά Μονή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα που στηρίζει τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό:

«Η Ελληνική Κυβέρνηση επικοινώνησε σήμερα 27/8/2025 μαζί μου και την ενημέρωσα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ιερά Μονή μετά την αποκατάσταση της νομιμότητας και της κανονικότητας καθώς και για την υγεία εμού και των μοναχών που φυλάττουμε, υπό την σκέπη και την αγάπη της Αιγύπτου, την Ιερά Μονή Σινά.

Ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση για το συγκινητικό ενδιαφέρον της καθώς και τους χιλιάδες Έλληνες αλλά και πιστούς αποόλο τον κόσμο που επικοινωνούν με τη δοκιμαζόμενη σιναϊτική αδελφότητα. Ειδικά σε σας τους αδελφούς μας απ όλο τον κόσμο θέλω να πω ότι η ομόθυμη συμπαράσταση σας είναι το ακλόνητο στήριγμα μας».

Το υπουργείο Εξωτερικών, από τον περασμένο Ιούνιο έχει αναλάβει την υπόθεση της Μονής Σινά, τρέχοντας τις διαπραγματεύσεις σε διμερές επίπεδο με την Αίγυπτο. Το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς τυχόν «ατύχημα», μετά την απόφαση του διοικητικού εφετείου της Ισμαηλίας που υπονόμευσε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της μοναστικής αδελφότητας στο ίδιο το μοναστήρι, στις γαίες και στα κειμήλιά του θα μπορούσε να εκτροχιάσει την στρατηγική σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο.

Το Κάιρο μέχρι στιγμής κρατά στάση αναμονής στην κόντρα μεταξύ του Αρχιεπίσκοπου Δαμιανού και των στασιαστών μοναχών.

Έκκληση σε Αθήνα και Κάιρο

Νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης ο Ηγούμενος της Μονής ΣΙνά απηύθυνε μια δραματική έκκληση τόσο στην Ελλάδα, όσο και προς την Αίγυπτο να σταθούν στο πλευρό του. Είχε προηγηθεί μια «καταδρομική» επιχείρηση από μοναχούς που στηρίζουν τον γηραιό Ηγούμενο, μαζί με πολίτες υποστηρικτές του στο κτιριακό συγκρότημα του μοναστηριού.



Κραυγή αγωνίας από τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό: «Κινδυνεύει η ζωή μου» pic.twitter.com/xdVUgZ3eNv — Flash.gr (@flashgrofficial) August 27, 2025

Η ένταση κορυφώθηκε το βράδυ της Τρίτης, όταν ομάδα μοναχών που αμφισβητούν την ηγουμενία του Δαμιανού επιχείρησε να εισέλθει ξανά στη Μονή, προκαλώντας σοβαρά επεισόδια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σημειώθηκαν συμπλοκές ανάμεσα στους υποστηρικτές του Αρχιεπισκόπου και στους αντιδρώντες, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση της αιγυπτιακής αστυνομίας για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Οι υποστηρικτές του Ηγούμενου Δαμιανού τελικά, εκδίωξαν τους αποκαλούμενους ως «στασιαστές», την ομάδα των μοναχών που πριν από λίγες εβδομάδες τον κήρυξαν έκπτωτο, ζητώντας την παρέμβαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.