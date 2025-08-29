Αρχιεπισκόπος Σινά Δαμιανός: «Ελεύθεροι πολιορκημένοι χωρίς φάρμακα» - Τα ψεύδη των στασιαστών

Με δραματικούς τόνους ο Αρχιεπίσκοπος Σιναίου Δαμιανός απευθύνει γραπτή έκκληση προς την κυβέρνηση της Αιγύπτου, ζητώντας να εξασφαλιστεί άμεσα η ανεμπόδιστη είσοδος στο μοναστήρι φαρμάκων, τροφίμων, ρούχων και άλλων βασικών ειδών.

Στην ίδια δήλωση αποκαλύπτει ότι οι αιγυπτιακές αρχές δεν επέτρεψαν στον Έλληνα πρέσβη στο Κάιρο, ο οποίος επισκέφθηκε τη Μονή, να εισέλθει και να παραδώσει είδη πρώτης ανάγκης.

Η δραματική δήλωση του Αρχιεπισκόπου

«Χωρίς φάρμακα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ρούχα. Υπό τις εντολές του αρχιπραξικοπηματία μοναχού Ησύχιου Μοχάμεντ και του ντόπιου οπλοφορούντος επιχειρηματία Αντώνη Καζαμία, οι τοπικές αστυνομικές αρχές δεν επιτρέπουν να μπουν στο μοναστήρι φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα παρά τις προσπάθειες του Έλληνα πρέσβη που είναι δίπλα μας.

Απευθύνω έκκληση στην κυβέρνηση της Αιγύπτου να διασφαλίσει την ανεμπόδιστη είσοδο των αναγκαίων για την επιβίωση.

Είμαστε ελεύθεροι πολιορκημένοι μέσα στο μοναστήρι που αφιερώσαμε τις ζωές μας και δίνουμε την ύστατη μάχη για το μέλλον του».

Η απάντηση στους στασιαστές

Το μήνυμα ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όσα αναφέρονται στο υπόμνημα της ομάδας μοναχών της Ιεράς Μονής Αικατερίνης Σινά που ζητά την αποπομπή του, έστειλε νωρίτερα με γραπτή του δήλωση ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.

Στη δήλωσή του, που μετέδωσε η ιστοσελίδα orthodoxianewsagency.gr, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε πως «είναι εξαιρετικά ευχάριστο ότι επιτέλους όλο το παρεκκλησιαστικό κουτσομπολιό και οι αισχρότητες των χαμαιτυπείων ήλθαν στο φως της δημοσιότητας με υπογραφές συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία πλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη ατομικώς και εγγράφως».

«Οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δωρηθούν στη Μονή»

«Έτσι καθιστούν δυνατό τον δικαστικό έλεγχο όσων αναφέρουν. Σύντομα η ελληνική ποινική και αστική δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφανθεί για όλα όσα, ψευδή, αήθη και συκοφαντικά αναφέρονται στο αισχρό «υπόμνημα». Φυσικά, όλες οι αποζημιώσεις, που θα προκύψουν από τις αγωγές, θα δωρηθούν στην Ιερά Μονή Σινά».

«Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τον σκανδαλισμό που προκαλείται στον πιστό λαό και προσεύχομαι στον Θεό να τους συγχωρήσει για την ανυπολόγιστη ζημιά που έκαναν και κάνουν στην Ιερά Μονή και στην εθνική προσπάθεια για τη διασφάλιση του καθεστώτος και του μέλλοντος της» καταλήγει.

Η εκδοχή των «στασιαστών» μοναχών - Έκαναν λόγο για «μπράβους»

Από την πλευρά τους, οι μοναχοί, που χαρακτηρίζονται ως «πραξικοπηματίες» από τον Δαμιανό, παρουσιάζουν μία διαφορετική εκδοχή στα όσα έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα orthodoxia.info, οι μοναχοί ανήρτησαν κείμενο στο οποίο δίνουν τη δική τους εκδοχή αλλά και ένα βίντεο από τα γεγονότα που σημειώθηκαν την περασμένη Τρίτη (26/8).

Σύμφωνα με την αφήγηση των μοναχών «εμφανίστηκε εντελώς ξαφνικά στη Μονή Σινά μετά από πολύ καιρό ο παυθείς Αρχιεπίσκοπος πρώην Σιναίου Δαμιανός μαζί με καμμιά δεκαριά μπράβους και μπήκαν στο Μοναστήρι».

Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως οι «μπράβοι με οδηγό τον π. Ακάκιο, ο οποίος τους οδηγούσε από κελλί σε κελλί, διά της βίας έβγαλαν έναν έναν τους πατέρες έξω από τα κελλιά τους».

Κατά την ίδια αφήγηση «Σε όσα κελλιά δεν άνοιγαν οι πατέρες, οι καταληψίες έσπασαν την πόρτα και τους έβγαλαν διά της βίας έξω».

Το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα τραβήχτηκε σύμφωνα με τους ίδιους από κάποιον μοναχό «έξω από το κελλί του π. Αλεξίου, ο οποίος αντιστάθηκε όσο μπορούσε, αλλά δεν τα κατάφερε».

«Δεν προπηλακίσαμε τον δεσπότη»

Οι μοναχοί υποστηρίζουν πως δεν προπηλάκισαν ποτέ τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, λέγοντας μάλιστα πως δεν πρόλαβαν να τον δουν.

«Αυτά που αναφέρει ο δεσπότης στη χθεσινοβραδινή επιστολή του περί προπηλακισμών του από τους πατέρες είναι τεράστια ψεύδη, γιατί οι πατέρες ούτε καν τον είδαν. Εκείνος είχε καθίσει στο γραφείο του και παρακολουθούσε το δράμα» γράφουν χαρακτηριστικά.

Οι «πραξικοπηματίες» κατά τον Ηγούμενο θεωρούν «καταληψίες» τον Αρχιεπίσκοπο και την ομάδα του και όπως υποστηρίζουν έχουν στο πλευρό τους τις αιγυπτιακές αρχές αφού όπως χαρακτηριστικά γράφουν «Όλα αυτά συνέβησαν παρόλο που η Αστυνομία με την Ασφάλεια του αιγυπτιακού κράτους ήρθαν έξω από το μοναστήρι και ζητούσαν επίμονα να τους ανοίξουν οι καταληψίες».

Οι ίδιοι αναφέρουν πως είναι δώδεκα.

Από την πλευρά του, ο ιερομόναχος π. Συμεών, μιλώντας στο OPEN, υποστήριξε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Δαμιανός εισήλθε το βράδυ στη Μονή με «δεκάδα μπράβων», οι οποίοι φέρονται να έσπασαν πόρτες κελιών και να πέταξαν μοναχούς εκτός.

«Είμαστε άυπνοι. Μείναμε 12 μοναχοί έξω από το μοναστήρι. Η αστυνομία ήταν παρούσα, ζητήσαμε να μπούμε ξανά μέσα αλλά δεν μας επετράπη. Καταληψίες είναι οι μπράβοι του Αρχιεπισκόπου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι υπάρχει ήδη απόφαση παύσης του Αρχιεπισκόπου κ. Δαμιανού η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει αποσταλεί στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.