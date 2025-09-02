Αδιέξοδο στη Μονή Σινά: Δεν υπήρξε κοινό έδαφος στις διαπραγματεύσεις της Αθήνας με τον Δαμιανό

Σε δραματικούς τόνους εξελίσσεται η κρίση που ταλανίζει την ιστορική Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά. Η ελληνική κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να παρέμβει, έστειλε τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων, Γιώργο Καλαντζή, και τον Έλληνα Πρέσβη στο Κάιρο, Νικόλαο Παπαγεωργίου, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Αρχιεπισκόπου και των Πατέρων που ζητούν την παύση του.

Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα εντός της Μονής ολοκληρώθηκαν χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι δύο κυβερνητικοί εκπρόσωποι αποχώρησαν λίγο αργότερα από το μοναστηριακό συγκρότημα, καθώς, όπως αναφέρεται, δεν κατάφεραν να κάμψουν τη σθεναρή στάση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού. Ο τελευταίος, φέρεται να απαίτησε γραπτές και δεσμευτικές διαβεβαιώσεις για το μέλλον της Μονής.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, μάλιστα είπε ότι δεν συμφωνηθεί μια λύσει δεν πρόκειται να προχωρήσει τη διαδικασία της διαδοχής του, που είχε δεσμευθεί ότι θα την ξεκινούσε στις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά τον πρόλαβαν οι εξελίξεις.

Στην πολύκροτη υπόθεση της Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά παρεμβαίνει ο πρέσβης της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Ομάρ Αμέρ Γιουσέφ, καθώς η ανοιχτή αντιπαράθεση των δυο αντιμαχόμενων πλευρών έχει ενοχλήσει την αιγυπτιακή κυβέρνηση που δείχνει διάθεση να σποκτήσει το πάνω χέρι και από θέση ισχύος να επιβάλλει όσα το Κάιρο θεωρεί ως ενδεδειγμένη λύση για την κόντρα μεταξύ των δυο ομάδων μοναχών.

Επιπλέον, πηγές από τη Μονή αναφέρουν ότι έξω από το μοναστηριακό συγκρότημα έχει αναπτυχθεί δύναμη της αιγυπτιακής αστυνομίας, γεγονός που υποδηλώνει την κρισιμότητα της κατάστασης.

Διπλωματία και Εκκλησιαστική Κινητικότητα

Η κρίση δεν περιορίζεται μόνο στο κυβερνητικό επίπεδο, καθώς και ο ελληνόφωνος Ορθόδοξος κόσμος παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα.

Οικουμενικό Πατριαρχείο και Αρχιεπισκοπή Κύπρου: Έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, καλώντας σε ενότητα και σεβασμό της κανονικής τάξης. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, κ.κ. Γεώργιος, δήλωσε πως «τώρα είναι η ώρα της πραγματικής ενότητας».

Εκκλησία της Ελλάδος: Αν και δεν έχει λάβει επίσημη θέση, ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Ιερώνυμος βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό.

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Τοποθετήθηκε σε διαφορετική «γραμμή», στηρίζοντας τα δίκαια των Πατέρων της Μονής. Παράλληλα, κάλεσε την ελληνική Πολιτεία να διασφαλίσει την κανονική τάξη και να αποκαταστήσει την ειρήνη.

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Και ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας, κ.κ. Θεόδωρος, ενημερώνεται για την κατάσταση. Την ανάγκη επικράτησης «σύμπνοιας και ομόνοιας προς αντιμετώπιση των εξωτερικών περιστάσεων και περισπασμών» μεταξύ της σιναϊτικής αδελφότητας επεσήμανε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος για την κρίση στη Μονή Σινά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημρίδα «Νέα».

Το θέμα της Σιναϊτικής Αδελφότητας παραμένει ανοιχτό, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση, πριν η κρίση λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.