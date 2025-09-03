Αδιέξοδο στο Σινά: Ο Δαμιανός αρνείται να παραιτηθεί και η «γυναίκα-μυστήριο» αποκαλύπτεται

Ανησυχητική τροπή παίρνει η πολύκροτη υπόθεση της Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά. Οι μαραθώνιες και επίπονες συνομιλίες που είχαν τη Δευτέρα, μέσα στο μοναστήρι, ο Ηγούμενος Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός με τον γενικό γραμματέα Θρησκευμάτων, Γιώργο Καλαντζή, και τον πρέσβη της Ελλάδας στο Κάιρο, Νίκο Παπαγεωργίου, δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα.

Η πλευρά των αποκαλούμενων «στασιαστών», που μεθόδευσαν την υπονόμευση του Ηγούμενου, μετά την δικαστική απόφαση-βόμβα από τοπικό δικαστήριο της Αιγύπτου, φέρεται να εμφανίζεται πιο διαλλακτική και να επιθυμεί την αποκατάσταση των σχέσεων με την πλευρά των μοναχών που έχουν σταθεί στο πλευρό του Αρχιεπισκόπου.

Ωστόσο, στη στάση της ομάδας των «στασιαστών» υπάρχει ένα θολό σημείο. Ενώ επικρίνουν με ιδιαίτερη ζέση τον Ηγούμενο για κάθε κακό που συμβαίνει στο μοναστήρι, δεν έχουν διατυπώσει καμία καταγγελία για την Αίγυπτο. Το Κάιρο παρακολουθεί από απόσταση τα τεκταινόμενα, πίσω από την ασφάλεια της απόφασης του Εφετείου της Ισμαηλίας, που δίνει στο αιγυπτιακό κράτος το πάνω χέρι στη διαχείριση των γαιών και των άλλων περιουσιακών στοιχείων της Μονής του Σινά.

Στροφή 180 μοιρών από τον Δαμιανό

Η διαλλακτική στάση των στασιαστών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη σκληρή στάση που διατηρεί πλέον ο Ηγούμενος. Ενώ η ελληνική αποστολή στο Σινά είχε θεωρήσει ότι θα βρισκόταν ένας κοινός τόπος με την πλευρά του Δαμιανού και ο ίδιος θα παραιτούνταν για να υπάρξει ειρήνευση, στις διαπραγματεύσεις της Δευτέρας εμφανίστηκε αμετακίνητος.

Ο Ηγούμενος της Μονής του Σινά όχι μόνο υπαναχώρησε στο θέμα της παραίτησης, αλλά φέρεται να έθεσε και συγκεκριμένους όρους για την πλευρά των αντιφρονούντων:

Απόσυρση των μηνύσεων εκατέρωθεν.

Υπακοή από τους αντιφρονούντες και αναγνώριση εκ μέρους των έντεκα των σφαλμάτων τους.

Έγγραφη διαβεβαίωση ότι η πλευρά των έντεκα θα συνταχθεί με τον Ηγούμενο και θα συνεχίσουν από κοινού τον δικαστικό αγώνα για την εξασφάλιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του μοναστηριού και της περιουσίας του.

Η δικαστική απόφαση που άλλαξε τα δεδομένα

Η κρίση ξέσπασε στο τέλος Μαΐου, μετά την απόφαση του Εφετείου της Ισμαηλίας. Η επίμαχη δικαστική απόφαση υπονομεύει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής του Σινά τόσο στο φρουριακό κτιριακό συγκρότημα, όσο και στις γαίες που περιβάλλουν το μοναστήρι. Από τότε, το μοναστήρι δεν λειτουργεί ομαλά, καθώς παραμένει για πάρα πολλές ημέρες κλειστό, κάτι που προκαλεί την ενόχληση και στην Αίγυπτο, αφού η Μονή είναι ένας δημοφιλής προσκυνηματικός προορισμός και η αδυναμία πρόσβασης υποβαθμίζει το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Η κρίσιμη σύναξη

Σημαντικές εξελίξεις εκτιμάται ότι θα δρομολογηθούν στις 7 Σεπτεμβρίου, ημέρα που ο Ηγούμενος Δαμιανός έχει προγραμματίσει σύγκληση σύναξης των μοναχών. Εκεί θα φανούν οι προθέσεις τόσο της ομάδας που τον στηρίζει, όσο και η στάση που θα κρατήσουν οι λεγόμενοι στασιαστές.

Η γυναίκα-μυστήριο

Μέσα σε όλα, οι φήμες για ένα γυναικείο πρόσωπο που καταγγέλθηκε από την πλευρά των 11 αντιφρονούντων μοναχών ότι ασκεί επιρροή στον γηραιό Ηγούμενο Δαμιανό, επιβεβαιώθηκαν. Η γυναίκα αυτή είναι η Κατερίνα Σπυροπούλου, πρόσωπο που οι μοναχοί του Σινά χαρακτηρίζουν «πέτρα του σκανδάλου». Με επιστολή που δημοσιεύει η ιστοσελίδα orthodoxia.info, η ίδια καταθέτει τη δική της μαρτυρία για τα πρόσωπα και τα γεγονότα της πολύκροτης υπόθεσης.