Ραγδαίες εξελίξεις στο Σινά: «Διώξε την Αικατερίνη από το μοναστήρι και έλα να απολογηθείς»

Νέα παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην υπόθεση της Μονής του Σινά. Με ανακοινωθέν που εξέδωσε το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υποστηρίζει ότι κινούμενο μέσα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του δίνει εντολή στον Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό να απομακρύνει κάθε πρόσωπο που δεν ανήκει στην Σιναϊτική αδελφότητα.

Η αναφορά-εντολή έχει σαφές περιεχόμενο και μήνυμα. Τα Ιεροσόλυμα ζητούν την απομάκρυνση της Αικατερίνης Σπυροπούλου. Ταυτόχρονα η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αξιώνει από τον Ηγούμενο της Μονής Σινά να μεταβεί στην Ιερουσαλήμ και να δώσει εξηγήσεις για όσα έχουν συμβεί.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:



«Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, εντός του πλαισίου της κανονικής αυτού δικαιοδοσίας, αποδεχόμενον τα από μηνός Ιουλίου του τρέχοντος έτους αιτήματα του Αρχιεπισκόπου Σινά και των Πατέρων της Ιεράς Μονής Σινά, αλλά και εξ αιτίας των τρεχουσών συνθηκών υψίστης σημασίας, αίτινες σκανδαλίζουν το χριστεπώνυμον Σώμα της Εκκλησίας και προκαλούν πλείστα προβλήματα εις την εύρυθμον λειτουργίαν της Ιεράς Μονής, εντέλλεται τον Ιερώτατον Αρχιεπίσκοπον Σινά κ. Δαμιανόν να ανοίξη τας πύλας της Ιεράς Μονής και να αναλάβη πάσαν αναγκαίαν πρωτοβουλίαν, ώστε να απομακρυνθώσιν αμέσως και με κόσμιον τρόπον όσα φυσικά πρόσωπα δεν ανήκουσιν εις την Σιναϊτικήν Αδελφότα.



Επιπροσθέτως, ο Ιερώτατος καλείται να επανέλθη εις τα Ιεροσόλυμα, ως Επίσκοπος της 24ης Επισκοπικής Έδρας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, κατά το αρχαίον Τακτικόν, ίνα παράσχη περεταίρω εξηγήσεις περί των συμβαινόντων.

Η δε Σιναϊτική Αδελφότης καλείται να διατηρήση ψυχραιμίαν, να εισέλθη εις την Ιεράν Μονήν και να μεριμήση δια την ομαλήν λειτουργίαν αυτής, εν όψει των προσεχών εξελίξεων».

Η γυναίκα-μυστήριο

Μέσα σε όλο αυτό το σίριαλ που διαδραματίζεται το τελευταίο διάστημα με τη μονή Σιν, έρχονται να προστεθούν και οι φήμες για ένα γυναικείο πρόσωπο που καταγγέλθηκε από την πλευρά των 11 αντιφρονούντων μοναχών ότι ασκεί επιρροή στον γηραιό Ηγούμενο Δαμιανό, επιβεβαιώθηκαν. Η γυναίκα αυτή είναι η Κατερίνα Σπυροπούλου, πρόσωπο που οι μοναχοί του Σινά χαρακτηρίζουν «πέτρα του σκανδάλου». Με επιστολή που δημοσιεύει η ιστοσελίδα orthodoxia.info, η ίδια καταθέτει τη δική της μαρτυρία για τα πρόσωπα και τα γεγονότα της πολύκροτης υπόθεσης.

Η 70χρονη γυναίκα, συνταξιούχος καθηγήτρια και μητέρα τεσσάρων παιδιών κάνει λόγο για «κουτσομπολίστικο βούρκο», για «ανθρωποφαγία» και «κανιβαλισμό», κι όπως υπογραμμίζει, μιλά γιατί το οφείλει στα παιδιά της «που επίσης ψευδώς έχουν λοιδορηθεί».

Όπως περιγράφει στην επιστολή προς το orthodoxia.info η αφοσίωσή της προς τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, πηγάζει από ευγνωμοσύνη σε αυτόν εξαιτίας της πνευματικής στήριξης που της παρείχε κατά την πολύχρονη μάχη της κόρης της Χριστίνας με βαριά ασθένεια εξαιτίας της οποίας τελικά έχασε τη ζωή της.