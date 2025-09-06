Μονή Σινά: Στην Αθήνα έφτασε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός με ειδική πτήση της Aegean

Στην Αθήνα βρίσκεται από τα ξημερώματα του Σαββάτου ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά στην Αίγυπτο.

Ο Αρχιεπίσκοπος έφτασε με ειδική πτήση της Aegean μετά την ανακοίνωσή του παραιτηθεί από τη Μονή Σινά της Αιγύπτου. Το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η αποστολή μετέβη χθες, το μεσημέρι, στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά με σκοπό την ασφαλή παραλαβή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μονή, μεταξύ των οποίων και 9 μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα.

Τις διαδικασίες του επαναπατρισμού του ανέλαβε το υπουργείο Εξωτερικών αφού ειδική αποστολή μετέβη στην Αίγυπτο υπό την Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργο Καλαντζή.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

«Προσγειώθηκε στις 7:15 πμ, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ειδική πτήση της Aegean από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh, ελληνική αποστολή υπό την Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργο Καλαντζή» σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την ελληνική αποστολή στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά.

«Η Ιερά Μονή, υπό την ευθύνη της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας λειτουργεί κανονικά και είναι επισκέψιμη. Εντός των επόμενων ημερών θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Δαμιανού σε εφαρμογή της δημόσια εκπεφρασμένης βούλησής του και σύμφωνα με τους Θεμελιώδεις Κανονισμούς της Ιεράς Μονής» καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Το χρονικό

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, με εκτενή ανακοίνωσή του πριν από δύο ημέρες, έκανε γνωστό πως ξεκινά η διαδικασία για τη διαδοχή του. Όλα δείχνουν πως μετά την επιστροφή του στην Αθήνα δεν θα μεταβεί στα Ιεροσόλυμα για να δώσει εξηγήσεις στην Ιερά Σύνοδο, που συνεδριάζει εκτάκτως τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου.



Υπενθυμίζεται ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Ηγούμενο και τους μοναχούς που αντιδρούν, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης, οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο. Λίγο μετά, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος απέστειλε επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, ζητώντας να ανοίξουν οι πύλες της Μονής στους προσκυνητές και καλώντας τον ταυτόχρονα σε απολογία στα Ιεροσόλυμα.



Η απάντηση του Αρχιεπισκόπου ήταν άμεση και αιφνιδιαστική: ανακοίνωσε ότι δρομολογεί τη διαδοχή του. «Ενημέρωσα την Ελληνική κυβέρνηση για τις αποφάσεις μου, σε συνεννόηση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία της Ελλάδος», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αφού η Σιναϊτική Αδελφότητα είναι πλέον ενωμένη απέναντι στην υπαρξιακή κρίση που βιώνει η Μονή, ήρθε η ώρα να αναλάβω τις ευθύνες μου και να εγγυηθώ μια γρήγορη αλλά σωστή διαδικασία διαδοχής».