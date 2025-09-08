Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κήρυξε έκπτωτο τον Ηγούμενο Δαμιανό

Νέο επεισόδιο στην πολύκροτη υπόθεση της Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά, που αρχίζει να λαμβάνει επικίνδυνες εκκλησιαστικές διαστάσεις συνιστά η κίνηση από την πλευρά του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να κηρύξει έκπτωτο τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό.

Με αφορμή την κλήση του σε απολογία σήμερα στην Ιερουσαλήμ και την προφανή απουσία του, καθώς από την Κυριακή (7/9) έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, τα Ιεροσόλυμα ανακοίνωσαν ότι κήρυξαν έκπτωτο τον ηγούμενο της Μονής Σινά.

Η κίνηση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να κηρύξει έκπτωτο τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, την ώρα που ο ίδιος είχε ανακοινώσει επισήμως την απόσυρσή του από την ηγουμενία, δίνει άλλη διάσταση στην υπόθεση.

Η κήρυξη ενός κληρικού, πόσο μάλλον ενός Ηγούμενου ή Επισκόπου, όπως ο Δαμιανός, έχει μεγάλη βαρύτητα, καθώς το να κηρυχθεί κάποιος ανώτατος κληρικός σε έκπτωση σημαίνει ότι έχει υποπέσει σε πολύ βαριά κανονικά αδικήματα.

Τι σημαίνει η έκπτωση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού

Όταν ένας Επίσκοπος, όπως ο Αρχιεπίσκοπος Σιναίου Δαμιανός, κηρύσσεται έκπτωτος, σημαίνει ότι χάνει το αξίωμα του και όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με αυτό. Ο όρος «έκπτωτος» χρησιμοποιείται από την Εκκλησία για να δηλώσει ότι ένας κληρικός έχει απωλέσει το αξίωμά του, συνήθως λόγω σοβαρών παραπτωμάτων ή παραβιάσεων των ιερών κανόνων, και παύει να είναι εν ενεργεία.

Ο έκπτωτος Αρχιεπίσκοπος δεν φέρει πλέον τον τίτλο ούτε την πνευματική και διοικητική εξουσία του. Δεν μπορεί να προΐσταται σε λειτουργίες, να χειροτονεί κληρικούς ή να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη αρχιερατική πράξη. Ο τίτλος του αλλάζει, για παράδειγμα σε «πρώην» ή «πρώην Σινά», όπως στην περίπτωση του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού. Παραμένει βέβαια κληρικός. Συνήθως, η έκπτωση συνεπάγεται και την επιβολή επιτιμίου.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Η Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων συνεκλήθη σήμερα, 8η Σεπτεμβρίου 2025 (ν.η.), κατά την κανονική τάξη, αναμένοντας την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Σινά κ. Δαμιανού, όπως όφειλε συμφώνως προς τα κανονικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, πλην όμως εκείνος, ήδη αναχωρήσας και ων εγκατεστημένος εις Αθήνας, δεν παρέστη.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος, λαβούσα υπόψιν την από 30ής Ιουλίου του ενεστώτος έτους απόφαση της Σιναϊτικής Αδελφότητος περί της παύσεως του Αρχιεπισκόπου εκ της ηγουμενίας, ωσάυτως και την από 31ης Ιουλίου επίσημη έγκληση αυτής, στηριζόμενη επί των κανονικών παραπτωμάτων, εις α υπέπεσεν ο Αρχιεπίσκοπος, έτι δε και την προσφάτως δημοσιευθείσα επιστολή αυτού, εξ ης σαφώς και αναμφιβόλως συνάγεται η πρόθεση και εκούσια παραίτησή του, απεφάσισε ομοφώνως την έκπτωση αυτού από τον θρόνο του Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, καθορίζουσα όπως η προσφώνηση του εν λόγω Ιεράρχου έσται εφ' εξής «Αρχιεπίσκοπος πρώην Σινά, Φαράν και Ραϊθώ».

Ο Μακαριώτατος, λαβών υπόψιν την πρόθεση του Αρχιεπισκόπου Σινά κ. Δαμιανού, όπως παραιτηθεί την Παρασκευή 12/9/2025, ίνα διευκολύνει τις διαδικασίες της εκλογής του νέου Αρχιεπισκόπου, δεικνύων εμπράκτως την διάθεσή του διά την εξομάλυνση της λειτουργίας της Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά και την κανονική διεξαγωγή της εκλογής, καθώς και την προκεχωρημένη ηλικία του, εν πνεύματι αγάπης εν Χριστώ και σεβασμού προς τον απερχόμενο ιεράρχη, απεφάσισε, όπως η προσφώνηση «Αρχιεπίσκοπος πρώην Σινά, Φαράν και Ραϊθώ» ισχύσει από της 12ης του μηνός Σεπτεμβρίου.

Το Πατριαρχείον, ως φιλόστοργος μήτηρ και τροφός, επέδειξε μεγαθυμίαν, αγάπην και κατανόηση, ακόμη και εις στιγμές διασαλεύσεως της εκκλησιαστικής τάξεως. Ο Μακαριώτατος, ως φιλεύσπλαχνος Πατήρ και Πατριάρχης, μεριμνά πρωτίστως διά την διαφύλαξη της ειρήνης και της ενότητος της Εκκλησίας.

Όθεν η Σύνοδος εύχεται εκ βαθέων εις τον αποχωρούντα Αρχιεπίσκοπον μακροημέρευση και πάσαν αγαθοδωρίαν εκ του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου του Αναστάντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και καλεί την Σιναϊτικήν Αδελφότητα όπως προβεί εις τα δέοντα, συμφώνως προς τας κανονικάς διατάξεις και την παράδοσιν αυτής.