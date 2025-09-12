Ιστορική παραίτηση: Ο Δαμιανός αποχώρησε - Η «κραυγή αγωνίας» του για το μέλλον της Μονής Σινά

Ένα κεφάλαιο 52 ετών κλείνει για την ιστορική Ιερά Μονή του Σινά, καθώς ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός υπέβαλε και επίσημα την παραίτησή του. Με μία επιστολή που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, ο 88χρονος ιεράρχης ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από το πηδάλιο της Μονής, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας διαδοχής.

Η παραίτηση, ωστόσο, δεν είναι μια απλή τυπική διαδικασία. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, στην επιστολή του, αναφέρεται με σκληρά λόγια στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά , κάνοντας λόγο για «δικαστική δήμευση και κατάσχεση της περιουσίας της» και «μείζονες ενδοορθόδοξες δεινές απειλές». Δεν κρύβει τον φόβο του για το μέλλον της Μονής, επισημαίνοντας την ανάγκη ο νέος ηγούμενος να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα, όπως η νομική ανυπαρξία της στην Αίγυπτο.

«Φοβάμαι για το μέλλον της Μονής»

Σε μία προσωπική εξομολόγηση, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός θυμάται τη μοναχική του κουρά πριν από 64 χρόνια και τις «φουρτούνες και μπόρες» που πέρασε στο πηδάλιό της. «Έπραξα ό,τι μπορούσα για την παγκόσμια ανάδειξή της», αναφέρει, τονίζοντας ότι κράτησε «εκτός των τειχών της Μονής όσους την επιβουλεύονταν».

Ωστόσο, οι αιχμές του γίνονται πιο έντονες όταν αναφέρεται σε «προσωπικές φιλοδοξίες και εμμονές», που «δυστυχώς ζήσαμε τελευταία». Ζητά από τους Σιναΐτες Πατέρες να επιλέξουν τον καλύτερο και ικανότερο, ενώ τονίζει ότι ο ίδιος θα βρίσκεται στο πλευρό του νέου Αρχιεπισκόπου, αν εκείνος καλέσει σε ενότητα.

«Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για τον δεινό σκανδαλισμό»

Στο τέλος της επιστολής του, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ζητά συγγνώμη από όσους αδίκησε και συγχωρεί όσους τον «εξουθένωσαν». Το πιο συγκλονιστικό σημείο της επιστολής είναι η δημόσια συγγνώμη του «από τον πιστό ορθόδοξο κλήρο και λαό για τον δεινό σκανδαλισμό του».

Η Γενική Συνέλευση των μοναχών θα συνέλθει στις 14 Σεπτεμβρίου με μοναδικό θέμα την εκλογή του διαδόχου του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού. Η ιστορική αυτή στιγμή αναμένεται να κρίνει το μέλλον της Μονής Σινά, σε μία περίοδο που αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες προκλήσεις.