Η ενθρόνιση του νέου Ηγουμένου της Μονής Σινά - Παρόντες Μητσοτάκης και Ζαχαράκη
Η ενθρόνιση του νέου Ηγουμένου, που φέρει τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ πραγματοποιήθηκε με την αρμόζουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα και τάξη.
Σπάνιες και ιστορικές στιγμές αποτυπώθηκαν στον φωτογραφικό φακό αλλά και ως βίντεο το πρωί της Παρασκευής (31/10) στην έρημο του Σινά. Στον θρόνο του Ηγουμένου της αρχαίας Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά ανέβηκε σήμερα ο νέος ηγούμενος, Συμεών. Η ενθρόνιση του νέου Ηγουμένου, που φέρει τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ πραγματοποιήθηκε με την αρμόζουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα και τάξη.
Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, σύμφωνα με την εκκλησιαστικη τάξη παρέδωσε την Αρχιερατική ράβδο στον νέο Ηγούμενο.
Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με πολυπρόσωπη πολιτική και διπλωματική αντιπροσωπεία έδωσε το στίγμα εκ μέρους της Ελλάδας ότι η υπόθεση της διευθέτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της μονής δεν έχει ατονίσει για την Ελλάδα.
Το παρών στην ενθρόνιση έδωσαν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες από την Αίγυπτο και την Ελλάδα. Παρούσα ήταν και η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόβσκι-Μητσοτάκη.
Σημαντικές και με ιδιαίτερο νόημα ήταν και οι παρουσίες από τα άλλα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και τις ελληνόφωνες Εκκλησίες. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος, τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο, ο Μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος. Τις Εκκλησίες Ελλάδος και Κύπρου εκπροσώπησε ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος. Παρέστησαν ακόμη οι Μητροπολίτες Μέμφιδος Νικόδημος και Καπιτωλιάδος Ησύχιος.
Σύμφωνα με το τελετουργικό ο Προκαθήμενος της Σιωνίτιδος Εκκλησίας επέδωσε την ποιμαντορική ράβδο στον νέο Αρχιεπίσκοπο και Καθηγούμενο της Μονής Σινά, αναφωνώντας το «Άξιος» το οποίο επανέλαβαν κλήρος, άρχοντες και λαός.