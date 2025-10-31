Η ενθρόνιση του νέου Ηγουμένου της Μονής Σινά - Παρόντες Μητσοτάκης και Ζαχαράκη

Σπάνιες και ιστορικές στιγμές αποτυπώθηκαν στον φωτογραφικό φακό αλλά και ως βίντεο το πρωί της Παρασκευής (31/10) στην έρημο του Σινά. Στον θρόνο του Ηγουμένου της αρχαίας Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά ανέβηκε σήμερα ο νέος ηγούμενος, Συμεών. Η ενθρόνιση του νέου Ηγουμένου, που φέρει τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ πραγματοποιήθηκε με την αρμόζουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα και τάξη.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, σύμφωνα με την εκκλησιαστικη τάξη παρέδωσε την Αρχιερατική ράβδο στον νέο Ηγούμενο.

Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με πολυπρόσωπη πολιτική και διπλωματική αντιπροσωπεία έδωσε το στίγμα εκ μέρους της Ελλάδας ότι η υπόθεση της διευθέτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της μονής δεν έχει ατονίσει για την Ελλάδα.

Το παρών στην ενθρόνιση έδωσαν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες από την Αίγυπτο και την Ελλάδα. Παρούσα ήταν και η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόβσκι-Μητσοτάκη.

Σημαντικές και με ιδιαίτερο νόημα ήταν και οι παρουσίες από τα άλλα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και τις ελληνόφωνες Εκκλησίες. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος, τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο, ο Μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος. Τις Εκκλησίες Ελλάδος και Κύπρου εκπροσώπησε ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος. Παρέστησαν ακόμη οι Μητροπολίτες Μέμφιδος Νικόδημος και Καπιτωλιάδος Ησύχιος.

Σύμφωνα με το τελετουργικό ο Προκαθήμενος της Σιωνίτιδος Εκκλησίας επέδωσε την ποιμαντορική ράβδο στον νέο Αρχιεπίσκοπο και Καθηγούμενο της Μονής Σινά, αναφωνώντας το «Άξιος» το οποίο επανέλαβαν κλήρος, άρχοντες και λαός.