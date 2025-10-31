«Η Ελλάδα θα είναι πάντα δίπλα σας»: Το μήνυμα Μητσοτάκη στην ενθρόνιση του νέου Ηγουμένου στο Σινά

Τον κυρίαρχο ρόλο στη διαφύλαξη του status quo της Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέστη στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής, κ. Συμεών.

Ο πρωθυπουργός, στην αντιφώνησή του διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι αρωγός και συμπαραστάτης της ιστορικής Μονής σε κάθε βήμα.

Αναφορά στην πρόσφατη κρίση και την ενότητα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ανοιχτά στη δοκιμασία που πέρασε η Σιναΐτικη Αδελφότητα το τελευταίο διάστημα, υπογραμμίζοντας την πνευματική της δύναμη:

«Γνωρίζουμε ότι το τελευταίο διάστημα δεν υπήρξε ανέφελο, καθώς διάφορα γεγονότα προκάλεσαν πρόσκαιρη αναταραχή στο σώμα της Εκκλησίας. Όμως, όπως συμβαίνει και στη μακραίωνη ιστορία της, η Ιερά Σιναΐτικη Αδελφότητα επέδειξε υπομονή, πνευματική σύνεση και απαρασάλευτη πίστη. Βγήκε έτσι αλώβητη από τη δοκιμασία, ανανεώνοντας το πνεύμα της ενότητας.»

Τόνισε δε ότι η ομόφωνη εκλογή και η ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Συμεών σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας περιόδου συσπείρωσης εντός της κοινότητας των Πατέρων.

Διατήρηση του καθεστώτος με τη στήριξη της Αιγύπτου

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στις κοινές προσπάθειες Αθήνας και Καΐρου για τη διασφάλιση του μοναδικού καθεστώτος της Μονής:

«Οι προσπάθειες της ελληνικής και της αιγυπτιακής πολιτείας έχουν ήδη ανοίξει τον δρόμο ώστε ο λατρευτικός χαρακτήρας της Μονής να διατηρηθεί στο διηνεκές, το ίδιο και τα δικαιώματά της, όπως και η προστασία των μοναχών που την υπηρετούν.»

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως η Ελληνική Κυβέρνηση, «έχοντας αναπτύξει μία εξαιρετική σχέση με την κυβέρνηση της Αιγύπτου, είναι πάντα εδώ για να λύσει την όποια εκκρεμότητα μπορεί να προκύψει», ενώ υπενθύμισε ότι οι όποιες συμφωνίες και κατευθύνσεις θα τεθούν υπόψη της Αδελφότητας, η οποία «θα έχει και τον τελικό λόγο».

Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης, το αρχαιότερο χριστιανικό μοναστήρι του κόσμου, ως «προπύργιο της Ορθοδοξίας» και «γέφυρα φιλίας» μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου.