Μονή Σινά: Γεραπετρίτης και Ζαχαράκη επικοινώνησαν με τον νέο ηγούμενο Συμεών Παπαδόπουλο

Τόσο ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης όσο και η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη επικοινώνησαν με τον νέο ηγούμενο της Βασιλικής και Αυτονόμου Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο.

Ο υπουργός Εξωτερικών, συνεχάρη τον νέο ηγούμενο για την εκλογή του, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

«Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση και προτεραιότητα της Ελλάδας για την κατοχύρωση εις το διηνεκές του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής και για τη διατήρησή της ως ζωντανού λατρευτικού χώρου», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Η επικοινωνία Ζαχαράκη-Παπαδόπουλου

Με τον νεοεκλεγέντα ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, Συμεών Παπαδόπουλο, επικοινώνησε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας η υπουργός ανέφερε:

«Καλή δύναμη στη νέα σας διακονία στην Ιερά Μονή Σινά. Υγεία, σοφία και πνευματική αντοχή για το έργο που αναλαμβάνετε».