Συνάντηση Ιερώνυμου με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Σινά: Μήνυμα ενότητας και στήριξης στη Σιναϊτική Αδελφότητα

Ο εψηφισμένος Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγούμενος της ιστορικής Μονής της Αγίας Αικατερίνης Θεοβαδίστου Όρους Σινά, κ. Συμεών, επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος καλωσόρισε τον νέο Αρχιεπίσκοπο και του ευχήθηκε να ξεπεραστούν όλες οι δυσκολίες που ενδεχομένως παρουσιαστούν στην άσκηση της νέας του αποστολής. Ο κ. Συμεών, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο και στο πρόσωπό του ολόκληρη την Εκκλησία της Ελλάδος για τη στήριξη και τη βοήθειά τους προς τη Σιναϊτική Αδελφότητα.

Μετά τη συνάντηση, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που είδα τον νεοεκλεγέντα ποιμενάρχη της Ιστορικής Μονής του Σινά, έναν εκλεκτό αδελφό και συνοδοιπόρο». Τόνισε ότι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τόσο για την ιστορία όσο και για τις σύγχρονες προκλήσεις, ενώ ευχήθηκε στον νέο Αρχιεπίσκοπο «να έχει δύναμη και υπομονή, ώστε να δημιουργήσει την πνευματική ατμόσφαιρα που όλοι επιθυμούμε στη Μονή Σινά και καλή δύναμη και συνέχιση του Ιεραποστολικού του έργου».

Ο κ. Συμεών, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε θερμά τον Μακαριώτατο και την Εκκλησία της Ελλάδος για τη συνεχή τους στήριξη. «Στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου και της Εκκλησίας της Ελλάδος βρίσκουμε πάντοτε έναν ισχυρό αρωγό, τόσο πνευματικά όσο και υλικά, εφόσον χρειαστεί» τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «σε όλη την πρόσφατη κρίση, η Εκκλησία της Ελλάδος υπήρξε ο πιο ειλικρινής συμπαραστάτης μας».

Κλείνοντας, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Σινά σημείωσε ότι οι ευχές και η στήριξη του Αρχιεπισκόπου, των Αρχιερέων, των κληρικών αλλά και των πιστών της Εκκλησίας της Ελλάδος «μας δίνουν ελπίδα και βεβαιότητα ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει να εκτεθεί η Μονή ούτε να δημιουργηθούν δυσκολίες για την Αδελφότητα».

