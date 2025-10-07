«Η Γη γίνεται πρόγευση Κολάσεως»: Ολόκληρο το «πύρινο» μήνυμα Ιερωνύμου στην Ιεραρχία

Σε κλίμα γεωπολιτικής ανησυχίας και προβληματισμού για τη σύγχρονη κοινωνία, συνήλθε σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, σε πρώτη τακτική Συνεδρία, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος , στην προσφώνησή του προς τους Ιεράρχες, αναφέρθηκε αρχικά στην «εξαιρετικά κρίσιμη και επώδυνη» γεωπολιτική κατάσταση, κάνοντας μνεία σε μέτωπα έντασης από τη Γάζα και τη Συρία έως την Ουκρανία, τη Νιγηρία και το Αρτσάχ/Ναγκόρνο Καραμπάχ. Εξέφρασε, επίσης, την ευχή να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα της Ιεράς Μονής Σινά με το Αιγυπτιακό Κράτος, ώστε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα της Μονής.

Η «κρίση ενεργού πίστεως» και η «λήθη του Θεού»

Το κύριο βάρος της ομιλίας του Αρχιεπισκόποθ δόθηκε στην εγχώρια κατάσταση, τονίζοντας ότι η Πατρίδα μας αντιμετωπίζει «υπαρξιακές προκλήσεις» (δημογραφικές, πνευματικές, πολιτισμικές), ακόμη και σε περίοδο ειρήνης.

Ο κ. Ιερώνυμος έθεσε τον «δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων» για την αιτία των σύγχρονων προβλημάτων:

«Η βαθύτερη ουσία πολλών προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας είναι άλλη από τα επιφαινόμενα, είναι πνευματική, είναι κρίση ενεργού πίστεως και αξιών, άμεσα συνδεδεμένη με την εκκοσμίκευση και τις αξίες της. Εκεί εντοπίζεται και ο πυρήνας του δημογραφικού, της αποδόμησης της οικογένειας, της ενδοοικογενειακής βίας, της βίας των ανηλίκων, των καταχρήσεων, ακόμη και της απληστίας...»

Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο, πίσω από όλες αυτές τις κρίσεις βρίσκεται μία και μόνο βαθύτερη αιτία: «η λήθη του Θεού, η απουσία γνώσεως Θεού».

«Καλούμε εν εσχάτη ταπεινώσει... τους ανθρώπους εντός και εκτός της Πατρίδος μας να αναζητήσουν το έσχατο νόημα της ζωής στην γνώση του μόνου Αληθινού Θεού. Αυτή η γνώση θα τους προβληματίσει για το αν έχει νόημα αυτή η γη, η οποία θα μπορούσε να γίνει προβίωση παραδείσου, να μετασχηματίζεται εν τέλει σε πρόγευση κολάσεως».

Ολοκληρώνοντας, κάλεσε τους Ιεράρχες να στηρίξουν τρεις άξονες ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Εκκλησίας: την ιερατική οικογένεια, τις Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (ΣΜΥΚ) και τη διά βίου εκπαίδευση των Κληρικών.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκκλησία

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης παρουσιάστηκαν οι εκθέσεις πεπραγμένων των Συνοδικών Επιτροπών, ενώ ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος εισηγήθηκε το θέμα «Οι ρασοφόροι Μοναχοί στην παράδοση και τη ζωή της Εκκλησίας».

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται στην αυριανή συνεδρίαση (Τετάρτη 8 Οκτωβρίου), όπου αναμένεται η Εισήγηση του Μητροπολίτου Μεσογαίας κ. Νικολάου με το ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα: «Τεχνητή ευφυΐα: Η Εκκλησία μπροστά στην αναδυόμενη νέα ανθρωπολογία».