Ιερώνυμος: Τα νεότερα για την υγεία του Αρχιεπισκόπου - Τι λένε οι γιατροί

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Ιερώνυμος είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση και παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Στην μονάδα αυξημένης φροντίδας στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» παραμένει νοσηλευόμενος σε σταθερή κατάσταση ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Σήμερα θα συμπληρώσει ένα 24ωρο νοσηλείας, από το μεσημέρι της Κυριακής, όταν μεταφέρθηκε με συμπτώματα ισχαιμικού επεισοδίου (εγκεφαλικό). Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ιερώνυμος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταβεί στο νοσοκομείο με δικό του μέσο.

Η κατάστασή του δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς το ισχαιμικό επεισόδιο ήταν ελαφρύ, ενώ και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος έχει πλήρη διαύγεια και είναι κινητικός. Ο κ. Ιερώνυμος παραμένει νοσηλευόμενος σε σταθερή κατάσταση, ενώ οι γιατροί προχωρούν σε σειρά εξετάσεων για να ελέγξουν την κατάσταση της υγείας τους. 

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Ιερώνυμος είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση και παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Αναβολή της ΔΙΣ

Το πρωί της Δευτέρας η Ιερά Σύνοδος ανακοίνωσε ότι η σημερινή προγραμματισθείσα Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος αναβάλλεται. Είναι η πρώτη φορά που αναβάλλεται συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου λόγω ασθένειας του Αρχιεπισκόπου, στα 17 χρόνια που είναι στον θρόνο ο κ. Ιερώνυμος. 

Η Ιερά Σύνοδος ανακοίνωσε ακόμα ότι οι χειροτονίες των Εψηφισμένων Βοηθών Επισκόπων Χριστουπόλεως, Επιδαύρου και Ταλαντίου θα τελεσθούν ως εξής:

Η χειροτονία του Εψηφισμένου Επισκόπου Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβα, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Η χειροτονία του Εψηφισμένου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Νικοδήμου, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Η χειροτονία του Εψηφισμένου Επισκόπου Ταλαντίου κ. Θεολόγου, την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών.

