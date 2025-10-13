Εξιτήριο για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: Ευδιάθετος στην Αρχιεπισκοπή μετά από προληπτική νοσηλεία

Εξιτήριο από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» έλαβε σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.



Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας επέστρεψε άμεσα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όπου και ξεκίνησε το πρόγραμμα των υποχρεώσεών του. Σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του, ο Αρχιεπίσκοπος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος και σε άριστη ψυχολογική κατάσταση, διαψεύδοντας έτσι τυχόν ανησυχίες.

Η εισαγωγή του στο νοσοκομείο, η οποία έγινε το απόγευμα της Κυριακής (12/10), πραγματοποιήθηκε έπειτα από ένα ελαφρύ αίσθημα αδιαθεσίας που ένιωσε ο ίδιος. Η απόφαση των θεραπόντων ιατρών ήταν να παραμείνει στο «Γεώργιος Γεννηματάς» για ένα σύντομο διάστημα 24 ωρών, καθαρά για προληπτικούς και διαγνωστικούς λόγους, προκειμένου να υποβληθεί σε μια σειρά προγραμματισμένων εξετάσεων.



Οι εξετάσεις, όπως έγινε γνωστό, ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία και οι δείκτες υγείας του Αρχιεπισκόπου κρίθηκαν απόλυτα ικανοποιητικοί. Οι ιατροί διαπίστωσαν ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την κατάσταση της υγείας του.



Το Γραφείο Τύπου της Αρχιεπισκοπής αναμένεται να εκδώσει σχετική ανακοίνωση τις επόμενες ώρες, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή του Μακαριωτάτου στα καθήκοντά του.



Στο πλευρό του Μακαριωτάτου βρέθηκαν συνεχώς οι στενότεροι συνεργάτες του, ενώ ο ίδιος φέρεται να εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του «Γεώργιος Γεννηματάς» για την άψογη φροντίδα και τον επαγγελματισμό τους. Επίσης, δέχθηκε μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων από εκπροσώπους της Πολιτείας, της Εκκλησίας και πλήθους πιστών, οι οποίοι εξέφρασαν την αγάπη και τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση.