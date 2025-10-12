Ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Ήπιο ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Ο Αρχιεπίσκοπος αισθάνθηκε αδιαθεσία και αμέσως μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του, ο Αρχιεπίσκοπος έφτασε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου μπήκε περπατώντας έχοντας πλήρη επικοινωνία με τους γιατρούς που τον εξετάζουν και τη συνοδεία του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γιατροί που τον παρακολουθούν εκτιμούν ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.



Ωστόσο γίνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις ώστε να εξακριβωθεί το πλήρες εύρος της όποιας ζημιας έχει προκληθεί.

Οι τελευταίες ημέρες ήταν εξαιρετικά κουραστικές για τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος είχε μεγάλο φόρτο εργασίας. Παρέστη στην τριήμερη σύνοδο της ιεραρχίας, με τις εκλογές των νέων μητροπολιτών και επισκόπων με πολύωρες συνεδριάσεις, ενώ το πρωί της Κυριακής (12/10) βρέθηκε στη Μητρόπολη στη χειροτονία του Επισκόπου Σκιάθου Ιωάννη.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου

«Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γεώργιος Γεννηματάς", όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους».