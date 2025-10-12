Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αμέσως μόλις πληροφορήθηκε την ελαφρά αδιαθεσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου και την εισαγωγή αυτού στο Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» της Αθήνας, του εξέφρασε τηλεφωνικώς, τις εγκάρδιες αδελφικές ευχές του για ταχεία ανάρρωση, κάνει γνωστό το Φανάρι.

Υπενθυμίζεται πως ο μακαριώτατος, όπως ανακοινώθηκε το μεσημέρι από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή (1210), λόγω ελαφράς αδιαθεσίας, το Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση, για καθαρά προληπτικούς λόγους.