Ιεραρχία: Οι νέοι μητροπολίτες Κορίνθου και Κονίτσης – Ποιοι είναι οι πέντε νέοι Βοηθοί Επίσκοποι

Με μια σειρά σημαντικών αποφάσεων που σηματοδοτούν την ενίσχυση του ποιμαντικού και διοικητικού έργου της, ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025, οι εργασίες της τρίτης Τακτικής Συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, το σεπτό Σώμα της Ιεραρχίας προχώρησε στην εκλογή του νέου Μητροπολίτη Κορίνθου και στην πλήρωση πέντε θέσεων Βοηθών Επισκόπων.



Η εκλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς καλύπτει τη χηρεύουσα Μητρόπολη Κορίνθου, μιας ιστορικής και κομβικής περιοχής της Εκκλησίας. Παράλληλα, η εκλογή πέντε νέων Βοηθών Επισκόπων—οι οποίοι θα διακονήσουν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας—ενισχύει σημαντικά το Αρχιεπισκοπικό και Συνοδικό έργο, καθώς και την ποιμαντική διακονία σε κρίσιμους τομείς. Όλες οι εκλογές τελέστηκαν την Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2025.

Το flash.gr παρουσιάζει αναλυτικά τα αποτελέσματα των εκλογών και τα σύντομα βιογραφικά των νέων Ιεραρχών.

Νέος Μητροπολίτης Κορίνθου ο κ. Παύλος

Στην πλήρωση της Μητρόπολης Κορίνθου, μετά την κοίμηση του προκατόχου της, εξελέγη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θεσπιών κ. Παύλος.

eurokinissi

Σύντομο Βιογραφικό του νέου Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος (κατά κόσμον Γεώργιος Κίτσος) γεννήθηκε στη Χρυσούπολη Καβάλας το 1967.

Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο Κανονικό Δίκαιο.

Σπούδασε επίσης Νομική και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας και του Ελληνικού Πολιτισμού, έχοντας λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Δημιουργική Γραφή.

Χειροτονήθηκε Διάκονος (5.8.1995) και Πρεσβύτερος/Αρχιμανδρίτης (26.12.1996) από τον μακαριστό Μητροπολίτη Φιλίππων Προκόπιο.

Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυκας της Ι.Μ. Φιλίππων και ως Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Αποστόλου Σίλα Καβάλας.

Νέος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης ο κ. Αλέξιος

Στην πλήρωση της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης κ. Αλέξιος (κατά κόσμον Σταμάτιος Ψωίνος).

Σύντομο Βιογραφικό του νέου Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς και Κονίτσης κ. Αλεξίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς και Κονίτσης κ. Αλέξιος (κατά κόσμον Σταμάτιος Ψωίνος) γεννήθηκε στην Αρεόπολη Λακωνίας το 1963.

Είναι πτυχιούχος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1986 από τον μακαριστό Μητροπολίτη Περιστερίου κυρό Χρυσόστομο και Πρεσβύτερος το 1992 από τον μακαριστό Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κυρό Αγαθάγγελο, λαμβάνοντας το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτη.

Υπηρέτησε ως εφημέριος στην Ι.Μ. Νέας Σμύρνης.

Διετέλεσε Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας (2002).

Διορίστηκε Διευθυντής του Θεολογικού Οικοτροφείου της Αποστολικής Διακονίας (1997) και στη συνέχεια Διευθυντής Υπηρεσιών της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (2006).

Οι πέντε νέοι Βοηθοί Επίσκοποι

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας προχώρησε επίσης στην εκλογή πέντε νέων Βοηθών Επισκόπων, οι οποίοι θα ενισχύσουν το έργο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Μητροπόλεων. Οι Εψηφισμένοι Επίσκοποι Σκιάθου κ. Ιωάννης, Δομενίκου κ. Αθηναγόρας, Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβας, Ταλαντίου κ. Θεολόγος και Επιδαύρου κ. Νικόδημος αναμένεται να δώσουν το Μέγα Μήνυμα εντός του Καθολικού της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη.

Eurokinissi

1. Επίσκοπος Σκιάθου κ. Ιωάννης

Ο Εψηφισμένος Επίσκοπος Σκιάθου κ. Ιωάννης (Καραμούζης) γεννήθηκε το 1973 στη Χαλκίδα.

Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος πολλαπλών Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων (Ηθική, Ειδική Αγωγή, Οικουμενική Θεολογία).

Είναι Διδάκτωρ Θεολογίας.

Διακονεί ποιμαντικά τους κωφούς τόσο της Εύβοιας όσο και των Αθηνών, καθώς ομιλεί την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Υπηρετεί από το 2005 στις Συνοδικές Υπηρεσίες, όπου διετέλεσε Β’ Γραμματεύς - Πρακτικογράφος.

2. Επίσκοπος Δομενίκου κ. Αθηναγόρας

Ο Εψηφισμένος Επίσκοπος Δομενίκου κ. Αθηναγόρας (κατά κόσμον Αθανάσιος) Μπίρδας γεννήθηκε στο Τσοτύλι Κοζάνης το 1964.

Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (Τμήμα Διοικήσεως Επιχειρήσεων) και της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης.

Είναι στενός συνεργάτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα.

Από το 2014 μέχρι σήμερα διακονεί ως Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Eurokinissi

3. Επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβας

Ο Εψηφισμένος Επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβας (Θεοχάρης) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975.

Σπούδασε Θεολογία (Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή, Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ) και έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χριστιανική Λατρεία.

Είναι διπλωματούχος της Βυζαντινής Μουσικής του Ωδείου Πειραιώς και γνώστης της Αγγλικής και Ιταλικής γλώσσας.

Υπηρέτησε σε επιτελικές θέσεις στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στην Ιερά Σύνοδο, πριν διοριστεί Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (2019).

4. Επίσκοπος Ταλαντίου κ. Θεολόγος

Ο Εψηφισμένος Επίσκοπος Ταλαντίου κ. Θεολόγος (Αλεξανδράκης) γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1974.

Σπούδασε Θεολογία και Νομική, είναι Διδάκτωρ Θεολογίας (ΕΚΠΑ) και ολοκλήρωσε μεταδιδακτορική έρευνα (ΑΠΘ).

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων σε Θεολογικές Σπουδές και Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο.

Διατελεί Διευθυντής του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Eurokinissi

5. Επίσκοπος Επιδαύρου κ. Νικόδημος

Ο Εψηφισμένος Επίσκοπος Επιδαύρου κ. Νικόδημος (Φαρμάκης) είναι Γενικός Διευθυντής της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ) της Ιεράς Συνόδου τα τελευταία δεκαπέντε συναπτά έτη.

Είναι κάτοχος Διδακτορικού στη Θρησκειολογία και μεταπτυχιακής ειδίκευσης (Master’s Degree) στην Εκκλησιαστική Ιστορία και στο Κανονικό Δίκαιο.

Έχει διατελέσει εφημέριος του Αγίου Αθανασίου Θησείου (2010-2019).

Του είχε ανατεθεί η Διεύθυνση του Ιδρύματος «Μαρία Κόκκορη για άτομα με σύνδρομο Down και νοητική στέρηση» και η Γραμματεία της Συνοδικής Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας και Ευποιίας.