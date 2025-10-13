Εξιτήριο για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο - Ικανοποιητική η κατάσταση της υγείας του

Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Γεννηματάς» πήρε το πρωί της Δευτέρας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Λίγο μετά τις 10:30 το αυτοκίνητό του βγήκε από την πύλη του νοσοκομείου. Ο Αρχιεπίσκοπος καθόταν στη θέση του συνοδηγού και η όψη του ήταν πάρα πολύ καλή.

«Όλα καλά, νιώθω καλύτερα» δήλωσε μέσα από το αυτοκίνητο αποχωρώντας από το νοσοκομείο.

Ο κ. Ιερώνυμος μεταφέρθηκε από την ασφάλειά του το μεσημέρι της Κυριακής στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» με συμπτώματα ήπιου ισχαιμικού επεισοδίου (εγκεφαλικό). Ο Αρχιεπίσκοπος από την πρώτη στιγμή παρέμεινε περιπατητικός και με πλήρη διαύγεια πνεύματος, σημάδι ότι το ισχαιμικό επεισόδιο ήταν ελαφρύ, χωρίς να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον 87χρονο πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου.

Ο κ. Ιερώνυμος παρέμεινε νοσηλευόμενος το βράδυ της Κυριακής στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του νοσοκομείου «Γεννηματάς» για προληπτικούς λόγους.

Οι θεράποντες γιατροί συνέστησαν στον Αρχιεπίσκοπο ανάπαυση και αποχή από τα βαριά διοικητικά καθήκοντα για τις επόμενες ημέρες, προκειμένου ο κ. Ιερώνυμος να αναρρώσει πλήρως και να ανακτήσει τις δυνάμεις του.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας η Ιερά Σύνοδος ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα συνεδρίασης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.