Ηχηρό μήνυμα Ιερώνυμου: «Όλοι μαζί να αγωνιστούμε για τον λαό που παραπαίει» - Είδε τον Πάνο Ρούτσι

Ηχηρό μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος χοροστάτησε στην καθιερωμένη τελετή αγιασμού στην Ολομέλεια για την έναρξη της νέας Κοινοβουλευτικής Συνόδου.



Στο μήνυμα που απηύθυνε στην Εθνική Αντιπροσωπεία αμέσως μετά από την τελετή, ο Ιερώνυμος σημείωσε πως «αυτή η εποχή με τις συνθήκες που επικρατούν γύρω μας, μας καλεί όλους μαζί ενωμένους, ξεπερνώντας τις δυσκολίες, τις διαφορετικές τοποθετήσεις ή πεποιθότα, να τιμήσουμε την ενότητα, την αγάπη μεταξύ μας πάνω από όλα».



«Ευχόμαστε σαν αδελφοί σας και συνεργάτες σας με άλλον τρόπο», πρόσθεσε ο Αρχιεπίσκοπος, και συνέχισε λέγοντας: «στον λαό μας, τους πιστούς μας, όλοι μαζί να είμαστε από κοινού. Οι διαφορές έρχονται και παρέρχονται, η φροντίδα πρέπει να μένει. Όλοι μαζί να αγωνιστούμε γι’ αυτό τον λαό, ο οποίος πράγματι παραπαίει και χρειάζεται πολλή προσοχή, πολύ αγώνας και πολλή προσπάθεια. Όλοι μας οι πατέρες που είμαστε εδώ και ο λαός μας αυτό εύχεται».



Στην τελετή του Αγιασμού στην Ολομέλεια παραβρέθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι υπουργοί της κυβέρνησης και βουλευτές των κομμάτων και θα ακολουθήσει η εκλογή των Γραμματέων και Κοσμητόρων.

Στο πλευρό του Ρούτσι

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κατά την επίσκεψή του στη Βουλή, πέρασε και από το σημείο όπου βρίσκεται ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας για 22η μέρα. Ο Αρχιεπίσκοπος βρέθηκε στο πλευρό του απεργού πείνας, συνομίλησε μαζί του, ωστόσο δεν έκανε δηλώσεις στις κάμερες.