Νέα σελίδα για τη Μονή Σινά: Στη θέση του Δαμιανού εξελέγη αρχιεπίσκοπος ο Συμεών Παπαδόπουλος

Η Σιναϊτική Αδελφότητα εξέλεξε το πρωί της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου 2025 τον Αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο ως νέο Ηγούμενο και Αρχιεπίσκοπο Σινά , σε μια κρίσιμη στιγμή για την ιστορική Μονή.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ενότητας και με ευρεία συναίνεση, καθώς ο νέος ηγούμενος συγκέντρωσε 19 ψήφους σε σύνολο 20, με τη δική του να παραμένει λευκή, σύμφωνα με το αρχαίο έθος. Η εκλογή του έτυχε αποδοχής και από τις δύο πλευρές που είχαν βρεθεί το τελευταίο διάστημα σε αντιπαράθεση, γεγονός που δείχνει διάθεση υπέρβασης των διαφορών και ενίσχυσης της συνοχής.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε υπό τη σκιά των πρόσφατων γεγονότων που είχαν δοκιμάσει την ενότητα της Αδελφότητας και είχαν φέρει στο προσκήνιο εσωτερικές εντάσεις. Ωστόσο, η ομόφωνη εκλογή του νέου ηγουμένου στέλνει μήνυμα συμφιλίωσης και ανανέωσης, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας πορείας.

Η Σιναϊτική Αδελφότητα, υπό την καθοδήγηση του Αρχιμανδρίτη Συμεών, αναμένεται να συνεχίσει τον αγώνα για την απρόσκοπτη λειτουργία της Μονής και την υπεράσπιση των δικαίων της, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία που παραμένει απαιτητική, μετά και την απόφαση του Εφετείου Ισμαηλίας τον περασμένο Μάιο.

Ο νέος Ηγούμενος θεωρείται προσωπικότητα με κύρος και χαρακτηριστικά που μπορούν να εγγυηθούν τη μετάβαση στην «επόμενη ημέρα» για την Αδελφότητα. Η εκλογή του εκτιμάται ότι θα επιφέρει οριστική ειρήνευση μεταξύ των Πατέρων, αφήνοντας πίσω την κρίση που ταλαιπώρησε την ιστορική Μονή του Σινά. Η Σιναϊτική Αδελφότητα, με την παράδοσή της που χάνεται στα βάθη των αιώνων, εισέρχεται πλέον σε μια φάση σταθερότητας και ανανέωσης, με στόχο να διαφυλάξει τον μοναδικό πνευματικό και πολιτιστικό της ρόλο, τόσο στον ορθόδοξο κόσμο όσο και στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.