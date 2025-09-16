Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά τώρα στην Παλαιόπολη Άνδρου - Ήχησε 112 «Μείνετε σε ετοιμότητα»

Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Εκκλησία Μέγαρο Μαξίμου Κρήτη

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο - Υπογραμμίστηκε η περαιτέρω συνεργασία

Η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη το μεσημέρι της Τρίτης (16/9).

Όπως αναφέρεται, από την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη διάθεση τους για περαιτέρω στενή συνεργασία ενώ από την Κυβέρνηση εκφράστηκε η ιδιαίτερη εκτίμηση για το σημαντικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Κρήτης.

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Εκκλησία Μέγαρο Μαξίμου Κρήτη

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader