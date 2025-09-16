Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο - Υπογραμμίστηκε η περαιτέρω συνεργασία

Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη το μεσημέρι της Τρίτης (16/9).

Όπως αναφέρεται, από την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη διάθεση τους για περαιτέρω στενή συνεργασία ενώ από την Κυβέρνηση εκφράστηκε η ιδιαίτερη εκτίμηση για το σημαντικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Κρήτης.

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού