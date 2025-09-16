Λοβέρδος: Η συμφωνία με Μητσοτάκη μετά τον ανασχηματισμό και η «μάχη» για τους κεντρώους ψηφοφόρους

Προφητικά ήταν τελικώς τα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στις 16 του περασμένου Ιουνίου για την εκλογή του νέου τότε Γραμματέα, Κώστα Σκρέκα, είχε υπενθυμίσει πως το κυβερνών κόμμα παραμένει προσηλωμένο στη στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης.

Τρεις μήνες μετά μία…μετεγγραφή, που συζητείτο για πολλούς μήνες στο παρασκήνιο, αυτή του προέδρου των Δημοκρατών και επί σειρά ετών πρωτοκλασάτου στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Λοβέρδου επισημοποιήθηκε.

«Μακριά από ταμπέλες και δόγματα ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα» τόνισε ο πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση του με τον κ. Λοβέρδο υπογραμμίζοντας την ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας μέσα από την ενότητα και τη συνεργασία.

To παρασκήνιο της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ανδρέας Λοβέρδος, που βρίσκονταν τους τελευταίους μήνες σε ανοιχτή γραμμή, οριστικοποίησαν τη συνεργασία τους λίγο μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό στα μέσα του περασμένου Μαρτίου.

Μάλιστα και μολονότι σε αρχικό στάδιο είχε διερευνηθεί η προοπτική καθόδου του Ανδρέα Λοβέρδου στο νομό Αχαίας, τελικώς η περιφέρεια, που φαίνεται να κλειδώνει για τον πρώην Υπουργό του ΠΑΣΟΚ είναι ο νότιος τομέα της Β Αθηνών - μία περιφέρεια στην οποία πολιτεύονται έξι υπουργοί του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Καθόλου τυχαία, εξάλλου, δεν είναι και η χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης της συνεργασίας των δύο πλευρών. Όπως το θέτει ανώτερο κομματικό στέλεχος της ΝΔ, η μετεγγραφή του κ. Λοβέρδου στο κυβερνών κόμμα επιβεβαιώνει την αδιαμεσολάβητη σχέση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τα στελέχη και τους ψηφοφόρους του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς, μόλις 3 ημέρες μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, ο οποίος απέρριψε εκ νέου κάθε πιθανότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σχολίασαν αιχμηρά την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου αναφέροντας μεταξύ άλλων: «προφανώς, κ. Μητσοτάκη ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης».