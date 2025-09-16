Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία - Πού θα είναι υποψήφιος

Νέα μεταγραφή για τη Νέα Δημοκρατία καθώς στο κυβερνών κόμμα προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Το Flash, επικοινώνησε με τον πρώην υπουργό, ο οποίος θα είναι υποψήφιος με το «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο στο Νότιο Τομέα.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο των «Δημοκρατών» Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη του κόμματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον κ. Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών» στη Νέα Δημοκρατία λέγοντας: «Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα.



Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη».



Από την πλευρά του ο Ανδρέας Λοβέρδος τόνισε: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα.»

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε δηλώσει στο Action 24 πως τον Σεπτέμβριο θα επανερχόταν δριμύτερος στην πολιτική σε συνεργασία με μεγάλο κόμμα, κάτι που προανήγγειλε ουσιαστική τη σημερινή εξέλιξη.