Κίνηση: Σημειωτόν στον Κηφισό - Χαμηλές ταχύτητες στην Αττική Οδό

Με αυξημένες καθυστερήσεις εξελίσσεται η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Πέμπτης 2 Ιουλίου, με τον Κηφισό να παραμένει για ακόμη μία ημέρα στο επίκεντρο των προβλημάτων και τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες.

Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες καταγράφονται για ακόμη μία ημέρα στη λεωφόρο Κηφισού, όπου η κίνηση διεξάγεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία.

Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

Αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και στη λεωφόρο Αθηνών, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Δύσκολα διεξάγεται και η κυκλοφορία και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού.

Την ίδια ώρα, δυσκολότερη γίνεται σταδιακά η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στην λεωφόρο Ποσειδώνος.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, δυσχέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό σύμφωνα με ενημέρωση της τη διαχειρίστριας εταιρείας.