Σύγκρουση τριών οχημάτων στην Αττική Οδό – Διακόπηκε η κυκλοφορία προς το Αεροδρόμιο

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Σημαντικές κυκλοφοριακές δυσκολίες καταγράφονται στην Αττική Οδό, έπειτα από σύγκρουση τριών επιβατικών οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο.

Το Τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου Μεταμόρφωσης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας, προκειμένου να απομακρύνουν τα εμπλεκόμενα οχήματα και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία, αναμένονται αυξημένες καθυστερήσεις μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας..

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ή αν υπάρχουν τραυματίες.