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Νεκρός ένας 42χρονος από μετωπική αυτοκινήτων σε επαρχιακό δρόμο της Θεσσαλονίκης

Στο τροχαίο δυστύχημα τραυματίστηκε και ένας 41χρονος, ο οποίος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας – Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο πριν από τις επτά το απόγευμα όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά -υπό συνθήκες που ερευνώνται- με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και να τραυματιστεί ο οδηγός του δευτέρου, 41 ετών.

Ο τραυματίας οδηγός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

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