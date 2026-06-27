Νεκρός ένας 42χρονος από μετωπική αυτοκινήτων σε επαρχιακό δρόμο της Θεσσαλονίκης

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας – Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.



Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν λίγο πριν από τις επτά το απόγευμα όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά -υπό συνθήκες που ερευνώνται- με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και να τραυματιστεί ο οδηγός του δευτέρου, 41 ετών.



Ο τραυματίας οδηγός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.



Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.