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Χαλκίδα: Τροχαίο με τέσσερις τραυματίες, οι δύο σοβαρά, στη Δροσιά

Οι δύο γυναίκες που ήταν συνοδηγοί στα αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της πόλης.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε στη Χαλκίδα το απόγευμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.

Φωτ. EVIAONLINE.GR
Φωτ. EVIAONLINE.GR

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα eviaonline το αυτοκίνητο χτύπησε ένα άλλο ΙΧ, στην περιοχή της Δροσιάς, στη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε σοβαρότερη κατάσταση είναι οι δύο γυναίκες συνοδηγοί.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ενώ στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής.

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