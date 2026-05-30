Χαλκίδα: Μέδουσες ακόμα και στα ρηχά εμφανίστηκαν στη δημοφιλή παραλία των Αλυκών

Σχεδόν άδεια είναι τα beach bars στην παραλία Αλυκές, στη Δροσιά Χαλκίδας, όπου εμφανίστηκαν μέδουσες ακόμα και στα ρηχά.

Η νέα εμφάνιση των μεδουσών και σήμερα, Σάββατο, προκάλεσε έντονη ανησυχία στους θαμώνες της παραλίας, με τους πελάτες να διαμαρτύρονται στους υπαλλήλους, οι οποίοι ωστόσο ελάχιστα πράγματα μπορούν να κάνουν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και σχετικά δημοσιεύματα οι μέδουσες είχαν εμφανιστεί και τις προηγούμενες εβδομάδες αλλά σήμερα είναι πολλές περισσότερες.

Οι εικόνες που δημοσιεύει ο FLASH προκαλούν προβληματισμό, καθώς εντείνεται η ανησυχία για την κατάσταση που τείνει να διαμορφωθεί σε παραλίες της Εύβοιας λίγο πριν ξεκινήσει για τα καλά η καλοκαιρινή περίοδος.