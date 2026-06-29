Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για «αντισιωνιστική περιπολία» του Ρουβίκωνα - Ποια αδικήματα ερευνώνται

Εντολή για έρευνα έδωσε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης σχετικά με την «αντισιωνιστική» βραδινή πορεία μελών του Ρουβίκωνα στη Θεσσαλονίκη. Ζήτησε από την εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διακριβωθεί αν στοιχειοθετούνται αδικήματα, όπως «δημόσια υποκίνηση μίσους», «συμμορία», «απειλή διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων». Η έρευνα θα ανατεθεί στην Κρατική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, μέλη του Ρουβίκωνα Θεσσαλονίκης συγκρότησαν ομάδα κρούσης και πραγματοποίησαν περιπολίες, στοχοποιώντας Ισραηλινούς οι οποίοι επενδύουν στην πόλη.

Ομάδα μαυροντυμένων ανδρών με την παλαιστινιακή σημαία στις μπλούζες… παρήλασε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Βαρδάρη. Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου οι συμμετέχοντες κατέκλυσαν την πλατεία Μαβίλη και πραγματοποίησαν τη δική τους δράση την οποία κοινοποίησαν στα social media. Με μια ανακοίνωση που διαπνέεται από αντισιωνιστικά αισθήματα εξέφρασαν το μένος τους εναντίον του Ισραήλ και προειδοποίησαν πως «όσο κι αν κράτος και κεφάλαιο συνεργάζονται εμπορικά και πολεμικά με το τρομοκράτος του Ισραήλ, εμείς θα επιβάλουμε με την παρουσία μας πως οι γενοκτόνοι και οι σιωνιστές είναι ανεπιθύμητοι στις πόλεις μας».

Αναρτήσεις και δημόσιες ανακοινώσεις

Μεταξύ άλλων, στη σχετική ανακοίνωση του Ρουβίκωνα Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Αντισιωνιστική περιπολία σε εμπορικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης», αναφερόταν τα εξής:

«Αντισιωνιστική περιπολία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου προς την Πλατεία Μαβίλη, όπου έχει παρεισφρήσει παρασιτικά το Ισραηλινό κεφάλαιο, μαζί με συντρόφους/συντρόφισσες από τον Διαρκή Αγώνα για την Ταξική Απελευθέρωση και την Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης».