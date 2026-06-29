Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: «Ντου» σε μαγαζιά για την ένταση - 4 συλλήψεις από την αστυνομία

Οι έλεγχοι έγιναν από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και τις πρωινές ώρες σήμερα.

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Έλεγχοι για την προστασία των πολιτών από την ηχορύπανση πραγματοποιήθηκαν από την αστυνομία της Θεσσαλονίκης από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και τις πρωινές ώρες σήμερα. Από τους ελέγχους που έγιναν σε καταστήματα σε διάφορες περιοχές της πόλης, συνελήφθησαν συνολικά 4 υπεύθυνοι καταστημάτων στα οποία ή ένταση της μουσικής ήταν πάνω από το επιτρεπτό όριο. 

Διαβάστε περισσότερα για την βεβαίωση προστίμων από την αστυνομία.

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