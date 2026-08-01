Χανιά: Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Ίμπρος - Επιχείρησαν δύο ελικόπτερα

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμπρος Χανίων Κρήτης, σήμερα 1 Αυγούστου, περίπου στις 19:30 του Σαββάτου.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα.



Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).



Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου