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Χανιά: Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Ίμπρος - Επιχείρησαν δύο ελικόπτερα

Σε άμεση κινητοποίηση 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα της 19ης ΕΜΟΔΕ.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός
Update: 20:59

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Οριοθετήθηκε η φωτιά  που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμπρος Χανίων Κρήτης, σήμερα 1 Αυγούστου, περίπου στις 19:30 του Σαββάτου.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου

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