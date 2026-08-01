Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Αιγιάλεια - Στη μάχη με τις φλόγες 12 εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε στηνΑιγιάλεια, με την πυροσβεστική να ενισχύει τις δυνάμεις της, καθώς επιχειρούν 96 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.



Μάχη με τις φλόγες έδωσαν καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβέστες στο μέτωπο της φωτιάς στις Νεραντζιές στο Αίγιο, προκειμένου να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές, ενώ το έργο τους δυσκόλευαν ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή.



Επιχειρούσαν συνεχώς κοντά στις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός, όπου εστάλη μήνυμα στους κατοίκους μέσω του 112 για προληπτική εσπευσμένη απομάκρυνση, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν.