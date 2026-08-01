Αιγιάλεια: «Βελτιωμένη η κατάσταση αλλά δεν έχει οριοθετηθεί η φωτιά»

«Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην περιοχή της Αιγιάλειας», όπως ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιάλειας, Νίκος Καραΐσκος.



Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, «ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί η φωτιά, αλλά η εικόνα είναι καλύτερη σε σύγκριση με όσα συνέβαιναν πριν από λίγες ώρες». Όπως είπε, «δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, αλλά καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές», προσθέτοντας ότι οι «οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς».

Νωρίτερα, το πρωί, σημειώθηκε νέα αναζωπύρωση στη μεγάλη φωτιά που μαινόταν από χθες Παρασκευή στην Αιγιάλεια. Στο πεδίο επιχειρούν 83 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 9ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι δυνάμεις επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους κοντά στις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου στους κατοίκους των περιοχών Αρραβωνίτσα, Συνανιά, Άγιοι Θεόδωροι και Λιδορίκι, στον Δήμο Αιγιαλείας, λόγω της εξέλιξης της μεγάλης πυρκαγιάς που εξακολουθεί να καίει στην ευρύτερη περιοχή.

Σήμερα 1 Αυγούστου 2026 εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112:

Στις 01:07, για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Νέος Ερινέος με κατεύθυνση προς Εθνική Οδό Αθηνών - Πατρών Στις 01:10, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Αρραβωνιτσα με κατεύθυνση πρός Σελινιατικα μέσω της 28 Επαρχιακής Οδού. Στις 11:19, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Αρραβωνίτσα, Συνανιά, Αγίους Θεοδόρους και Λιδορίκι με κατεύθυνση προς Άλσος και Νερατζιές.

Χθες 31 Ιουλίου 2026 στις 18:19, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές Πανόραμα και Νεραντζιές Αιγιαλειας.

Οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών, με κατεύθυνση προς το Άλσος και τις Νεραντζιές, καθώς το πύρινο μέτωπο παρουσιάζει νέα δυναμική.

Η φωτιά, που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής, συνεχίζει να απασχολεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες δίνουν μάχη για τον περιορισμό των αναζωπυρώσεων υπό δύσκολες συνθήκες.