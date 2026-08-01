Φωτιά στον Στάνο Αμφιλοχίας, μέσα σε αγροτοδασική έκταση

Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο (1/8), αυτή την φορά σε αγροτοδασική έκταση στον Στάνο Αμφιλοχίας στην Αιτωλοακαρνανία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 14:45



Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 αεροσκάφος. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αμφιλοχίας.



Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).



Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών Αιτωλοακαρνανίας.