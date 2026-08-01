Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Αιτωλοακαρνανία

Φωτιά στον Στάνο Αμφιλοχίας, μέσα σε αγροτοδασική έκταση

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/ EUROKINSSI
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/ EUROKINSSI
Χρήστος Τέλιος avatar
Χρήστος Τέλιος

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Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο (1/8), αυτή την φορά σε αγροτοδασική έκταση στον Στάνο Αμφιλοχίας στην Αιτωλοακαρνανία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 14:45

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 αεροσκάφος. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αμφιλοχίας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών Αιτωλοακαρνανίας.

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Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Αιτωλοακαρνανία

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