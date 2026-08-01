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Συναγερμός στο Κορωπί: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση - Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

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Φωτιά στα Άγραφα: Βίντεο με «μάγκα» χειριστή ελικοπτέρου να παίρνει νερό από ρυάκι

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση τον Μάραθο Ευρυτανίας στην οποία επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
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Τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται οι ρίψεις από τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη που επιχειρούν στις πυρκαγιές που καίνε στη χώρα μας αποτύπωσε η κάμερα.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε την Παρασκευή 31 Ιουλίου στα Άγραφα, η οποία ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο το ελικόπτερο έκανε υδροληψία μέσα από το ποτάμι.

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Μάραθο της Ευρυτανίας και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Καρπενησίου και Ευρυτανίας.

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Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστικά εναέρια μέσα Local News

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