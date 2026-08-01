Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς την Κυριακή - Σε συναγερμό Αττική, Εύβοια και Βοιωτία

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένουν οι αρμόδιες αρχές και την Κυριακή 2 Αυγούστου, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας δείχνει αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, εντάσσονται η Αττική, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας.

Οι συγκεκριμένες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής των αρχών, καθώς έχουν ήδη δοκιμαστεί από σημαντικά πύρινα μέτωπα τις προηγούμενες ημέρες, ενώ οι συνθήκες που επικρατούν εξακολουθούν να ευνοούν την ταχεία εξάπλωση πιθανών νέων εστιών.

Αυξημένη ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται για αρκετές ακόμη περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία έχουν θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, οι εθελοντικές ομάδες και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες, αλλά και το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο.

Έκκληση για άμεση ενημέρωση των αρχών

Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις, να ακολουθούν τις οδηγίες που εκδίδονται μέσω του 112 και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή εστία φωτιάς.

Με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, η έγκαιρη αντίδραση και η πρόληψη παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για την αποφυγή νέων επικίνδυνων πυρκαγιών.