Φωτιά τώρα στο Σκάλωμα Φωκίδας - Ήχησε το 112 για εκκένωση, επιχειρούν 9 εναέρια
Από αέρος επιχειρούν επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.
Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την άμεση οριοθέτησή της.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, με τη συνδρομή επτά πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος επιχειρούν επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου.
Ήχησε το 112 για εκκένωση
Στις 14:28, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση πρός Πευκάκι και Ευπάλιο.
Οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να παραμένουν σε ετοιμότητα