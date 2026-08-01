Η μεγάλη πυρκαγιά που σάρωσε το Πόρτο Γερμενό δεν άφησε πίσω της μόνο καμένες εκτάσεις. Ανάμεσα στα σπίτια που καταστράφηκαν ολοσχερώς βρίσκεται και το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά, ένας χώρος γεμάτος αναμνήσεις για την οικογένειά του επί περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος του ηθοποιού, Άρης Χαλκιάς, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι»

Μαζί με μια φωτογραφία από το καμένο σπίτι, ο Άρης Χαλκιάς περιέγραψε τα συναισθήματά του, μιλώντας για μια απώλεια που δεν αφορά μόνο ένα κτίριο, αλλά μια ολόκληρη ζωή γεμάτη στιγμές.

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος.»

Μια απώλεια που ξεπερνά τα υλικά αγαθά

Το εξοχικό δεν ήταν απλώς ένα σπίτι για την οικογένεια Χαλκιά. Ήταν ένας τόπος γεμάτος αναμνήσεις, καλοκαίρια και στιγμές που συνόδευσαν περισσότερες από πέντε δεκαετίες της ζωής τους.

Η ανάρτηση του Άρη Χαλκιά συγκίνησε πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια, που προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας καταστροφής που μέσα σε λίγες ώρες έσβησε κόπους και αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής.