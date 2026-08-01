Φωτιές σε όλη την Ελλάδα: 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο - 14 παραμένουν σε εξέλιξη
Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
Συνολικά 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής.
Από αυτές, οι 45 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής εξακολουθούν να επιχειρούν για την αντιμετώπιση 14 πυρκαγιών που παραμένουν σε εξέλιξη.
Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια
Παράλληλα, τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, οι πολίτες καλούνται, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.