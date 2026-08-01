Φωτιές σε όλη την Ελλάδα: 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο - 14 παραμένουν σε εξέλιξη

Συνολικά 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Από αυτές, οι 45 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής εξακολουθούν να επιχειρούν για την αντιμετώπιση 14 πυρκαγιών που παραμένουν σε εξέλιξη.

REUTERS/Louisa Gouliamaki

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

Παράλληλα, τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

REUTERS/Louisa Gouliamaki

Σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, οι πολίτες καλούνται, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.